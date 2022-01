Albairate

Scongiurato il rischio per i residenti di rimanere senza il dottore di famiglia

E’ stato finalmente risolto il problema del medico di base ad Albairate, è arrivata nei giorni scorsi la dottoressa Marina Lepioshkina.

Dopo mesi di attesa, in arrivo il nuovo medico di base

Una notizia importante per i cittadini, specialmente in un periodo difficile come questo a causa delle numerose richieste e necessità derivanti dalla pandemia. Il problema è sorto fin da questa estate, quando la storica dottoressa Angela Panigo è andata in pensione e nessuno era arrivato in paese per sostituirla. A quel punto, per non lasciare scoperto il territorio e i circa 1500 pazienti, Panigo ha dato la sua disponibilità a proseguire nel suo ruolo di medico di base e ha avuto due contratti trimestrali per arrivare, per l’appunto, fino a fine dicembre.

L'addio definitivo dal primo di gennaio

Dal primo gennaio però la dottoressa è andata ufficialmente in pensione e non si sarebbe potuto proseguire con la modalità del rinnovo trimestrale. Questo avrebbe potuto causare numerosi problemi ai cittadini, dai disagi per i certificati, fino alle problematiche legate proprio a visite ed eventuali cure domiciliari. Il sindaco di Albairate, Flavio Crivellin, ha più volte ricordato come fin da settembre avesse sollecitato Ats a trovare una soluzione ma fino a dicembre poco si è mosso. Qualche giorno fa è arrivata la buona notizia, anche se il sindaco ha parlato di una risoluzione temporanea.

Le parole del sindaco Crivellin