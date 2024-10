“SosteneTELA!”, seconda edizione della Settimana della Legalità a LA TELA, Osteria Sociale del Buon Essere A Rescaldina in via Saronnese 31 dal 7 al 17 novembre.

Seconda edizione della "Settimana della legalità" di Rescaldina

Si svolgerà dal 7 al 17 novembre 2024 La seconda edizione della Settimana della Legalità: “SosteneTELA: ai beni confiscati la ricetta del Buon Essere.”

"SosteneTELA è un richiamo ad essere vicini e supportare LA TELA, ma ancora di più è il nostro modo per attuare gli impegni che la Cooperativa LA TELA si è assunta nel momento che ha iniziato la gestione di questo bene confiscato: quello di promuovere il senso di Legalità, di Giustizia, di Solidarietà e di Inclusione. SosteneTELA è organizzata dalla Cooperativa Sociale LA TELA, da LIBERA presidio di Legnano e dal Comune di Rescaldina, L’evento si svolgerà in sette appuntamenti: momenti di discussione, riflessione, testimonianze ma anche culturali, ludici e, perché no, dato che siamo alla TELA Osteria Sociale del Buon Essere, anche gastronomici".

Gli eventi in programma

Si inizia giovedì 7 novembre alle ore 21,00

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE

Clara Mondin e Anna Maria Rossato, dell’”Associazione SulleRegole” (associazione fondata dall’ex magistrato Gherardo Colombo) e Gilda Pescara , referente di Libera Chieti, ci aiuteranno a riflettere sull’importanza di un percorso di educazione alla legalità che tenga insieme una rete di scuole e di docenti disponibili ad andare sempre più verso la costruzione di una diffusa comunità educante, che metta al centro la crescita di cittadine/i responsabili e la qualità dei contesti nei quali la crescita dei bambini prende forma e si apre al futuro.

Venerdì 8 novembre alle ore 21,00

ESSERE GIUSTI PER ESSERE LIBERI

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini dialoga con Michele Cattaneo, già sindaco di Rescaldina, sullo stretto collegamento che lega il senso di Giustizia alla Libertà, con particolare attenzione all’attività degli amministratori pubblici. Modera l’incontro Gianni Borsa.

Domenica 10 novembre, ore 10,00

PEDALATELA, pedaliamo insieme verso LA TELA, accompagnati dalla musica di Arc En Ciel Ensemble (un orchestra di 50 elementi in prevalenza fiati e cantanti) percorreremo in bicicletta le piste ciclabili di Rescaldina, partendo e arrivando all’Osteria LA TELA. Il percorso si sviluppa per circa 7 km. Sono previste tre soste in altrettanti parchi dove i musicisti scenderanno dalle bici e eseguiranno un mini-concerto. All’arrivo a LA TELA piccolo concertino e rinfresco offerto a tutti i partecipanti. A seguire pranzo a prezzo speciale.

Giovedì 14 novembre, ore 21,00

UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI NEL LEGNANESE

Incontro con Tatiana Giannone, responsabile nazionale di Libera per i beni confiscati e con Roberto Bellasio dell’ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati) di Milano. Dialoga con loro Matteo Modica, sindaco di Canegrate che riporterà le istanze, i dubbi e le criticità che incontrano gli amministratori locali nella gestione dei beni confiscati.

Venerdì 15 novembre, ore 21,00

IL RISCATTO SOCIALE PUO’ PASSARE DAL CARCERE?

Intervengono Lucia Castellano, già direttrice del carcere di Bollate e Direttore generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e don David Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio. Il tema è quello dell’importanza di un percorso di formazione all’interno delle case di reclusione per fare in modo che il carcere non sia solo una pena ma anche un’opportunità di riscatto e di ripartenza. Nel corso della serata ci collegheremo con esponenti delle cooperative di carcerati che producono prodotti vari che vengono venduti nella nostra Bottega del G(i)usto. Modera l’incontro Orlando Mastrillo, giornalista di Varesenews.

Sabato 16 novembre, ore 21,00

TEATRO-CONCERTO con Il Gruppo della Trasgressione

Il gruppo nasce dalla lunga esperienza del dott. Angelo Aparo nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera nell’ambito di un progetto di crescita e rieducazione. Dal 1997 Il Gruppo della Trasgressione lavora sulla auto-percezione di chi commette reati e sul sostrato affettivo che anche nelle persone comuni può portare a piccole violenze sugli altri e su sé stessi.

Domenica 17 novembre, ore 12,00

PRANZIAMO TUTTI INSIEME gustando un menù realizzato anche con i prodotti delle cooperative che lavorano sui terreni confiscati o che fanno inserimenti lavorativi di persone con disabilità. Nel menù ci saranno i vini di Libera Terra, la pasta e la passata di pomodoro di Verbumcaudo dalla Sicilia, i dolci di Banda Biscotti da Verbania, i cioccolati di Modica dalla Casa Don Puglisi, la Sbrisolona dal carcere di Mantova, le composte della cooperativa Radici nel Fiume di Somma Lombardo e altro ancora. Non mancherà naturalmente un cicchetto finale con l’Amaro Partigiano di Rimaflow.

Prima di tutti gli incontri sarà possibile cenare dalle 19,30.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, mentre per la cena è molto richiesta la prenotazione allo 0331 297604 (telefonare negli orari di apertura del locale: ……)

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 3286845452 Giovanni Arzuffi

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/