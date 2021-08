Scacchi: Simone Pozzari si laurea campione italiano Under 16

Scacchi: brilla una stella legnanese. Si tratta di Simone Pozzari (nella foto di copertina), 16 anni, laureatosi campione italiano Under 16.

Scacchi: il Circolo della Famiglia Legnanese torna a brillare

Anche se l’attività scacchistica del circolo Famiglia Legnanese a livello locale è praticamente ferma, a livello nazionale ha ripreso in forma un po’ ridotta rispetto al periodo pre Covid. Nonostante questo il circolo scacchi della Famiglia è ritornato a brillare grazie al risultato dei suoi atleti. A luglio il maestro internazionale Fabrizio Bellia ha vinto la semifinale del Campionato italiano individuale ottenendo così la qualificazione per la finale che si disputerà a dicembre tra i 14 migliori giocatori italiani, inoltre è stato nominato dalla Federazione scacchistica italiana commissario tecnico unico della Nazionale femminile che disputerà Europei e Olimpiadi nel 2022.

Risultato strepitoso che riporta il titolo in Lombardia dopo 15 anni

Ma la luce che ha squarciato il buio di questi ultimi tempi bui si è accesa sabato 28 agosto 2021 quando il giovanissimo ma grande talento scacchistico Simone Pozzari si è laureato a Salsomaggiore Terme, dopo nove turni gioco con otto vittorie e un pari, campione italiano Under 16 per il 2021 distanziando di ben un punto e mezzo il secondo e terzo classificato. Risultato strepitoso che riporta il titolo in Lombardia dopo circa 15 anni.

E ora il Campionato italiano a squadre di A1

Adesso Simone è atteso assieme al maestro Bellia e agli altri componenti della squadra a Torino dal 17 al 19 settembre per disputare il Campionato italiano a squadre di A1.