La sarta Giuseppina Testa compie 104 anni: è la più anziana

Giuseppina Testa, storica sarta di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore), ha compiuto bene 104 anni.

Giuseppina Testa e i suoi 104 anni

Giuseppina Testa ha compiuto 104 anni. Un altro bel traguardo per l'arzilla signora, conosciuta da tutti per essere stata la storica sarta di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore (e dove è ospite della Rsa "L'oasi"). In questi giorni per lei un compleanno, ancora una volta speciale. "La sartina", come la chiamano tutti, ha ricevuto l'abbraccio dei familiari e dello staff della struttura.

Il lavoro da sarta

Quello di sarta è il lavoro che ha svolto e amato per tutta la sua vita: Giuseppina aveva solo 9 anni quando aveva imparato il mestiere per poi iniziare a lavorare quando di anni ne aveva 12. E da allora, praticamente, non ha più smesso. Prima lavorando nella sua abitazione, poi aprendo un negozio di maglieria-merceria-biancheria proprio nella frazione (poi portato avanti dalla figlia Gaetana). A farle visita anche il sindaco Nuccia Berra.

Quale il segreto per arrivare a 100 anni e oltre? "Lavorare tanto" la risposta della festeggiata.