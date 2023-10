Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023

BUSCATE: Energia pulita condivisa

Far conoscere i benefici dell’energia pulita condivisa: è questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà oggi, venerdì alle 21, nella sala civica dottori Roberto e Angelo Lodi, organizzato dalla Consulta ecologia e aperto all’intera cittadinanza. Nel corso della serata, a cui sono state invitate molte associazioni e

aziende, interverrà Gianluca Ruggieri della cooperativa «E’ nostra», ente che si occupa di produzione e distribuzione di energia pulita ed è attiva nel mondo dei Gruppi di acquisto solidale.

BUSCATE: Halloween is coming

Halloween sta arrivando, e per l’occasione domani, la sala civica Roberto e Angelo Lodi ospiterà, dalle 15, la festa «Halloween is coming», organizzato dall’Associazione genitori Tangram e rivolto ai bambini di tutte le età, che potranno passare un pomeriggio all’insegna del divertimento (e della paura).

L’evento, ormai parte della tradizione buscatese, si svolgerà su tre turni di un’ora e prevede svariate attività a tema: si potrà dare sfogo alla propria creatività costruendo la propria «horror house» con

Tangram, la dottoressa e consigliera comunale Francesca Zanzottera, membro dell’associazione culturale Gens Insubrica, ripercorrerà la storia e l’evoluzione di questa festività, e i più coraggiosi avranno

la possibilità di mettersi alla prova in un percorso motorio allestito da Tangram insieme a Urban connections Asd e curato da quest’ultima.

CANEGRATE: Autunno culturale

Non si fermano le iniziative prevista dalla rassegna «Autunno culturale» promossa dal Comune. Sabato al Polo culturale Catarabia, successo per la serata in memoria di Silvano Biagiotti, ex sindaco di Canegrate e cittadino benemerito, con immagini, testimonianze, letture ed esibizioni del coro. Oggi, venerdì, alle 21 al polo culturale Catarabia verrà presentato il libro «Federico II» di Paolo Grillo mentre domani, sabato, sempre al Polo culturale, ci sarà l’evento «1953-2023: rittatore e la necropoli di Canegrate»: alle 9.30 La scoperta e il progetto, alle 10 presentazione dello studio Tra ricerca e divulgazione con le studenti del liceo di Arconate d'Europa e Cavalleri di Parabiago, alle 11 nuovo

progetto dell'Università dei Sempre giovani e della Cooperativa Bell'unione per gli studenti, alle 11.15 laboratorio dell'argilla per bambini e, alle 12.15 aperitivo.

CANEGRATE: "Sorrisi in rosa"

Un pomeriggio dedicato alla diagnosi precoce e alla ricerca contro il tumore al seno. palazzo Visconti, in piazza della Pace, si tingerà di rosa con Humanitas: dalla camminata a sostegno della ricerca a talk con specialiste fino alle storie di donne che raccontano la speranza dietro alla diagnosi di tumore al seno. Il

programma della giornata è veramente fitto: alle 14.30 è prevista la passeggiata «Sorrisi in Rosa», una camminata di 1,8 chilometri con partenza in via dei Partigiani; alle 15 una mostra fotografica dei

volti «Sorrisi in rosa» (con pensieri, confidenze e sogni di donne che affrontano il tumore al seno); alle 16 conferenza su prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno con gli specialisti dell’ospedale

Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care. Alle 18 presentazione del libro «Sorrisi in fiore» e aperitivo in rosa: 100 testimonianze di donne sulla speranza dietro alla diagnosi di tumore.

MAGNAGO: Letture paurose in biblioteca

Evento in maschera in biblioteca per celebrare la vigilia di Ognissanti tra brividi e divertimento. Per oggi, venerdì 27 ottobre, a partire dalle 17, è infatti in programma un’apertura straordinaria della biblioteca comunale di piazza San Michele: l’appuntamento per i più piccoli è con «Biblioween - Letture paurose».

«Vieni mascherato ad ascoltare le letture più paurose… la sera di Halloween sta arrivando, preparati a incontrare streghe, vampiri e fantasmi!» è l’invito rivolto a tutti i bambini magnaghesi.

LEGNANO: Un giardino pubblico per i bambini vittime innocenti di mafia

Un giardino pubblico intitolato alle bambine e ai bambini vittime innocenti della violenza mafiosa. Sarà inaugurato nel pomeriggio di domani, sabato 28 ottobre, nell’area ex Cantoni di Legnano. La cerimonia di intitolazione dell’area verde, che sorge tra via dei Bambini e via dei Tessitori, si terrà alle 15.

L’iniziativa, dal titolo «115 semi fioriranno», è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il presidio Libera di Legnano. Nell’occasione, prima dell’intervento delle autorità e della cerimonia di inaugurazione, la Compagnia dei Gelosi proporrà un monologo dedicato alla storia delle bambine di Marsala (Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, alle quali è intitolato il presidio legnanese di Libera) e con un racconto animato per i più piccoli. Ci sarà poi un intermezzo musicale a cura della Scuola di musica Paganini affidato alla violinista Linda Priebbenow. A tutti i presenti sarà consegnato un bulbo da piantare in ricordo di una vittima.

LEGNANO - Mostra fotografica Me & Her

Prosegue nelle sale a piano terra del Castello visconteo "Me & Her", la mostra fotografica di Giulia Turri organizzata dal Comune di Legnano - Commissione Pari Opportunità e promossa dalla Fondazione Ticino Olona e dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Giulia Turri, fotografa sociale, e Angela Restelli, Pink Ambassador di “Pink is good”, sono il motore di “Me&Her”, progetto che coinvolge dieci donne con alle spalle una diagnosi di tumore al seno. Il titolo, Me e lei, suggerisce un rapporto dove il lei rappresenta più cose: Me e la malattia, Me e la fotografia, Me e l’immagine di me, Me e chi mi fotografa, Me e la trasformazione.

La mostra è aperta sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

VILLA CORTESE: Cena e concerto per l'Oncologia di Milano e Pavia

Cantare e ballare per una nobile causa. Domani, sabato, il PalaVilla ospiterà una serata di beneficenza organizzato dall'associazione Le sfumature di Alessia; a partire dalle 21.30 scatterà lo show musicale della nota Urlo Band, che terrà banco sul palco della struttura di via Padre Kolbe.

In precedenza, con ritrovo alle 19.30, si terrà una cena benefica, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione nata in memoria di Alessia Stefanoni per l'acquisto di materiale medico da donare ai reparti di Oncologia degli ospedali di Legnano e di Pavia.

LEGNANO: Cineforum gratuito a Mazzafame

Dopo una pausa, a Mazzafame riparte il cineforum. Ad aprire la rassegna «Un altro sguardo», dopodomani, domenica, sarà «La famiglia Beliér» di Eric Lartigau. La proiezione si terrà alle 17 al Centro sociale Pertini di via dei Salici 9. Sabato 25 novembre, toccherà a «Un divano a Tunisi» di Manele Labidi. L’appuntamento sarà alla stessa ora, ma alla Casa del volontariato di via dei Salici 32.

L’ingresso è libero.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: festa di Halloween con la Pro Loco

Tutto pronto per la Festa di Halloween in paese. Pro Loco San Giorgio su Legnano organizzano la grande festa di Halloween in programma per domenica, dalle 15 alle 18.

I volontari sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli in vista del grande appuntamento. Prevista la sfilata, che avrà luogo in piazza 4 Novembre e che coinvolgerà alcune vie del paese.