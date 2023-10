Auto contro un albero: muore una 46enne

Incidente mortale ieri sera a Gaggiano sulla SS494: ad avere la peggio una donna di 46 anni che si è scontrata contro un albero.

In auto finisce contro un albero: muore una 46enne

Erano circa le 22.30 di mercoledì 25 ottobre 2023, quando all’altezza di una rotonda una donna di origine brasiliane di 46 anni dopo aver sbandato all’uscita di una rotonda è andata a schiantarsi contro un albero.

I soccorsi e la constatazione del decesso

Uno schianto violento e tremendo e per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’agenzia delle emergenze urgenze della Lombardia, ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Abbiategrasso e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente per fare luce sull’accaduto.