San Giorgio su Legnano si prepara per il ritorno dell’evento sportivo più prestigioso del territorio: il Campaccio Cross Country, in programma domenica 25 gennaio (con iniziative già il 24) al Centro Sportivo Comunale “A. Alberti”.

San Giorgio su Legnano si colora di arancione e blu

Giunto alla sua 69ª edizione, il Campaccio è una gara di corsa campestre di livello internazionale, inserita nel Gold Level Cross Country Tour della World Athletics, che ogni anno porta a San Giorgio atleti di altissimo profilo da tutto il mondo e appassionati di ogni età.

Per l’occasione, il paese si sta preparando ad accogliere al meglio atleti e pubblico internazionale. Alcuni negozianti hanno aderito con entusiasmo a un’iniziativa speciale: allestire vetrine a tema per celebrare la corsa e i colori storici della società organizzatrice, l’Unione Sportiva Sangiorgese. L’obiettivo è chiaro: trasformare San Giorgio in un grande mosaico arancione e blu, i colori sociali, che accolgano visitatori e corridori.

L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità: ai cittadini è stato chiesto di decorare balconi, finestre e recinzioni con gli stessi colori, per dare vita a un’atmosfera festosa e solidale in tutto il paese.

Gioca con Giorgino

A rendere ancora più avvincente il clima di festa, è stato lanciato il gioco “Gioca con Giorgino”: si tratta di una caccia alle sagome del simpatico Giorgino, mascotte della società e di Campaccio, nascoste in varie zone di San Giorgio. I partecipanti – grandi e piccoli – sono stati invitati a cercarle, trasformando il paese in un grande percorso di scoperta e divertimento. Il gioco si è chiuso il 18 gennaio.

Con gare per tutte le categorie – dai più giovani agli amatori fino alle competizioni internazionali –, momenti di condivisione e sport per tutti, il Campaccio 2026 promette di essere un weekend di sport, passione e comunità che unirà San Giorgio su Legnano sotto il segno dell’arancione e del blu.

Una giornata all’insegna dello sport

Ma non finisce qui: in attesa del grande appuntamento con il Campaccio Cross Country, San Giorgio su Legnano si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport con il Campaccio Popolare, in programma sabato 24 gennaio 2026 al Centro Sportivo Comunale C.S. Alberti di via del Campaccio.

Una mattinata dedicata allo sport aperto a tutti, con corsa a ritmo libero, camminata e Nordic Walking non competitivi. In programma la 5K Charity Run “Corri con i Campioni”, che permetterà ai partecipanti di correre insieme agli atleti élite del Campaccio, e la 6ª Nordic Walking Sangiorgese 5K.

Il ritrovo è fissato dalle ore 9.00, con partenze a partire dalle 10.00. Un evento inclusivo che anticipa il clima e l’energia della storica corsa di cross, coinvolgendo tutta la comunità sangiorgese.