"Ritorno al futuro" per la reggenza giallorossa

È Diego Tomalino il nuovo capitano di Legnarello.

Legnarello presenta capitano, scudiero e castellanza

Un vero e proprio "ritorno al futuro" per la contrada giallorossa, che nella serata di ieri, martedì 25 luglio 2023, durante l’assemblea ordinaria del Gran Concilio, ha presentato il nuovo capitano per il prossimo biennio, il nuovo scudiero e la nuova castellana.

A ereditare la croce pettorale da Matteo Masnata, salutato e ringraziato con affetto dal gran priore Alessandro Mengoli e da tutta la contrada, è appunto Tomalino, già vice gran priore dal 2013 al 2016 e per diversi anni addetto corse per la contrada giallorossa, eletto all’unanimità con votazione palese.

Il neocapitano non ha perso tempo e ha subito presentato ai priori presenti all’assemblea le due figure che lo affiancheranno nel suo mandato: sono Michela Sala e Luca Lavazza, rispettivamente castellana e scudiero, entrambi già reggenti negli anni passati.

Sala: "Ritorno con una nuova maturità e consapevolezza"

Consapevolezza è la parola chiave con la quale la nuova castellana ha accolto questa inaspettata richiesta:

"Quando ripenso a dieci anni fa ho davanti una ragazzina che vive il sogno di una principessa. Oggi sono cresciuta, nella vita come in contrada e spero che questa nuova maturità e consapevolezza mi permettano di rappresentare al meglio tutto il popolo giallorosso".

Lavazza: "Prometto il 100% della testa e il 120% del cuore"

Parole di sorpresa e orgoglio anche da parte del neoeletto scudiero Luca Lavazza, che prende la parola ringraziando prima di tutto chi l’ha preceduto, Matteo Brusa:

"Il suo pieno sostegno mi ha insegnato ancora una volta quello che significa vivere davvero la contrada. A Legnarello io prometto il 100% della testa e il 120% del mio cuore e se non sarà sufficiente, metterò tutto il resto che servirà".

Grandi ritorni anche nel reparto corso, con Paolo Cristiani

Una scelta motivata dalla volontà di costituire una guida solida e composta da persone con esperienza che possano sostenere le numerose attività e gruppi di contrada. Ai nuovi eletti si affiancano il gran priore Alessandro Mengoli, la gran dama Cristiana Re e il gonfaloniere Gabriele Alli.

Grandi ritorni e novità anche nel reparto corse: ad assumere il ruolo di responsabile sarà infatti Paolo Cristiani, capitano dal 2010 al 2017, che emozionato davanti all’assemblea riunita ha "accettato con orgoglio questo ruolo, perché quando la Contrada chiama, bisogna rispondere presente!".

Il ricordo di Clara Casati Colombo: "Siamo tutti suoi figli"

Grandi emozioni hanno caratterizzato tutta la serata, a partire dai sentiti discorsi dei reggenti uscenti Matteo Masnata, Francesca Bandera e Matteo Brusa. Nelle parole di tutti è emerso il grande orgoglio di aver potuto rappresentare una contrada come Legnarello e soprattutto la volontà di continuare a lavorare insieme a tutti i contradaioli.

Il nuovo capitano Diego Tomalino ha poi concluso il suo discorso con un toccante pensiero e ringraziamento a Clara Casati Colombo, gran dama dal 2011 a 2019 prematuramente scomparsa quattro anni fa, "perché qui dentro siamo tutti suoi figli".