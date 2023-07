Stato di calamità naturale: il Comune in aiuto dei cittadini per la conta dei danni

Il Comune di Nerviano al fianco dei cittadini che hanno subito danni durante gli ultimi nubifragi per richiedere un risarcimento grazie allo stato di calamità.

Regione Lombardia ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Il Comune di Nerviano si sta facendo parte attiva nella raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalla cittadinanza.

"Vi invitiamo quindi, entro il 29/7/2023, ad inviare quanto sotto scrivendo all’indirizzo mail appositamente creato emergenzameteo@comune.nerviano.mi.it - fanno sapere dal Comune - Nome e Cognome, Indirizzo, Descrizione del danno, Una foto del danno. Si precisa che gli eventuali contributi saranno erogati da Regione Lombardia solo nel caso in cui verrà riconosciuto dal Governo lo stato di calamità naturale. https://www.comune.nerviano.mi.it/?channel=2&sezione=news. Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione e la disponibilità dimostrata anche in queste giornate difficili, la Protezione Civile per il lavoro svolto e la Polizia Locale per il coordinamento in tutte le fasi dell’emergenza. Siamo certi di poter contare sulla vostra comprensione per quanto riguarda il ripristino e la pulizia del territorio che si completerà nei prossimi giorni. Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi e sulle decisioni che saranno assunte in merito ai ristori".