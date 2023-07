Benedetta Sartori rappresenterà l'Italia alle Universiadi

Benedetta Maria Sartori di Legnano, talentuosa centrale di pallavolo, farà parte della squadra nazionale italiana alle Universiadi di Chengdu 2023, i FISU World University Games. La giovane giocatrice, cresciuta nel settore giovanile della UYBA, dopo esperienze in A2 con la Futura Volley Giovani e in A1 con Casalmaggiore, fa ritorno alla e-work arena.

Francesca Sartori alle Universiadi

Nata a Milano il 14 aprile 2001, Benedetta si è distinta sin da giovane con la Focol Legnano, raggiungendo poi il livello della serie B2 con la cantera di viale Gabardi. Le sue abilità le hanno aperto le porte delle nazionali giovanili, e nel 2018 ha contribuito alla vittoria del campionato europeo Under 19 con la maglia azzurra.

Nonostante la sua giovane età, la Sartori porta con sé una preziosa esperienza di gioco maturata in tre anni di serie A2 e nell'ultima stagione nella massima serie. Oltre ad essere una delle atlete biancorosse selezionate per la nazionale italiana di coach Mazzanti, Benedetta si unisce a un gruppo di talento proveniente dal nuovo roster di Busto Arsizio, includendo anche le già annunciate Frosini, Carletti e Piva.

La chiamata di coach Velasco motivo di orgoglio

La centrale esprime la sua felicità per il ritorno alla UYBA e per l'opportunità di realizzare il suo sogno di giocare nella prima squadra. La chiamata del coach Velasco è motivo di grande orgoglio per lei, che ha sviluppato sia abilità pallavolistiche che umane nel corso degli anni. La sua esperienza in A1 e la convocazione in nazionale maggiore la stimolano a migliorarsi costantemente e a contribuire allo sviluppo di una squadra speciale sotto la guida di un tecnico esperto come Velasco.

L'avventura di Benedetta alle Universiadi di Chengdu, che si svolgeranno dal 28 luglio all'8 agosto 2023, sarà un'opportunità per lei di dimostrare tutto il suo talento a livello internazionale. L'Italia sarà ben rappresentata dalla delegazione azzurra di pallavolo, confermando il forte impegno della Federazione Italiana Pallavolo e del CONI nel sostenere gli atleti universitari.

Il ritorno di Benedetta Sartori alla UYBA e la sua partecipazione alle Universiadi sono un motivo di grande orgoglio per il movimento sportivo italiano, e ci si aspetta che la giovane giocatrice continui a crescere e a fare bene nella sua promettente carriera.