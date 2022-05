Ritorna la Sagra di San Vittore con i prodotti contadini

Ritorna domenica, 8 maggio 2022, la Sagra di San Vittore organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Coldiretti - D.A.V.O. (Distretto Agricolo Valle Olona), Associazione La Famiglia Rhodense, Associazione Passi & Crinali – Progetto Gerla 2.0, Associazione Culturale Ballabiott Rho, Corpo Nazionale Guardiafuochi , Trattoria f.lli Zanini” e “La bottega dei Conti”.

“Dopo due anni di sospensione obbligatoria a causa del Covid, ritorna la tradizionale Sagra di San Vittore – afferma l’Assessore alla Cultura Valentina Giro e l’Assessore al Commercio Maria Rita Vergani - La celebrazione del patrone di Rho, San Vittore, è sempre stata molto sentita e partecipata. È per noi una grande gioia ritornare in piazza e contribuire ad offrire ai nostri cittadini un momento di svago e di occasione per rinverdire il senso di comunità”.

“In questi anni Rho è cresciuta, si è trasformata, ma per fortuna è comunque rimasta una porzione di campagna. Riteniamo che sia strategica la valorizzazione di questo territorio, fin ad oggi considerato residuale, sia in termini di mantenimento e difesa, sia in termini di riscoperta, ridisegno e miglioramento di un paesaggio che è ancora una risorsa e che deve essere riscoperto – commenta l’Assessore all’Agricoltura Edoardo Marini -. L’attenzione è pertanto rivolta a coloro che svolgono ancora attività agricola e che devono diventare i protagonisti di questi interventi di ricostruzione del paesaggio agrario, ad esempio gestendo in prima persona i tanti interventi di riforestazione urbana, oggi sempre più di moda, ma spesso pensati come in sostituzione e antitetici alla produzione agricola. Insieme agli agricoltori, i proprietari dei fondi (molti sono enti pubblici), le amministrazioni e i soggetti privati o pubblici disposti ad investire nell’ambiente e nell’agricoltura, riteniamo pertanto importante recuperare gli ampi spazi abbandonati per restituirli ai cittadini attraverso un programma simile all’intervento realizzato presso il Mulino Prepositurale, che attraverso una rete di filari, di aree boscate, di percorsi rurali e di vie d’acqua costituisca un nuovo paesaggio”.