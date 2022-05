La nazionale artisti tv in campo a sostegno dell'Ucraina

La giornata di beneficenza

Si parte la mattina di sabato 8 maggio con la corsa e si chiude alla sera con la partita fra le rappresentative.

Una corsa di beneficenza e una partita con gli artisti tv a Pero il prossimo 7 maggio 2022 a sostegno dei progetti che stanno aiutando il popolo ucraino in questo momento di guerra.

La partita della nazionale artisti tv

Sabato 7 maggio, nell’ambito della Festa dello sport, il Centro sportivo “Gianni Brera” di via Papa Giovanni XXIII ospita una partita di calcio che vedrà in campo una rappresentanza ucraina e la Nazionale italiana artisti tv.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19.00 presso il campo centrale con tribuna, e l’ingresso è a offerta libera. Anche in questo caso, come per la Color for Peace (la corsa non competitiva che si svolgerà durante la mattinata), l’intero ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi attivata dal Comune di Pero, insieme ai Comuni del Rhodense e a Sercop,

presso Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus, per fare fronte all’emergenza Ucraina.

La Festa dello Sport 2022 è un evento organizzato dal Comune di Pero in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, in programma per sabato 7 maggio 2022 al Centro sportivo “Gianni Brera” di via Papa Giovanni XXIII: ci saranno tornei di beach volley e padel; esibizioni e lezioni di ginnastica ritmica, judo, calcio, pallavolo, atletica, gruppo cinofilo, wrestling, trial; percorsi di ciclismo e la Color for Peace, una corsa non competitiva e “colorata” di 4,5 chilometri (maggiori info sul sito del Comune di Pero). Alla festa parteciperà anche Urban Wall, che tiene aperte le proprie sedi per una prova gratuita.

Una corsa per far fronte all'emergenza

Sabato 7 maggio, alle ore 10.00, si terrà la Color for Peace, una corsa non competitiva aperta a tutte le età, con partenza e arrivo presso il Centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII.

Lungo il percorso di 4,5 km, quasi completamente su pista ciclopedonale, i partecipanti, invitati a indossare una maglietta bianca, verranno cosparsi di polvere colorata (le polveri colorate utilizzate sono atossiche, eco friendly, certificate EU e vanno via al primo lavaggio). All’arrivo, i partecipanti troveranno un rinfresco organizzato dal ristorante del Centro sportivo.

È possibile iscriversi, fino a esaurimento posti, presentando il modulo di iscrizione presso MGassicurazioni di via Sempione, 152 (da lunedì a venerdì, 9.00-12.30 e 15.00-18.45) o al centro sportivo, il giorno stesso dell’evento.

L’iscrizione dà diritto a ricevere il color kit, una sacchetto contenente altre polveri colorate da utilizzare all’arrivo o a proprio piacimento; il color kit può essere ritirato sabato 7 maggio, dalle 9.30, presso il centro sportivo presentando la ricevuta d’iscrizione e, per i minorenni, la liberatoria firmata da un genitore.

Il costo dell’iscrizione individuale è di 3 euro (gratuita sotto i 6 anni) e l’intero ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi attivata dal Comune di Pero, insieme ai Comuni del Rhodense e a Sercop, presso Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus, per fare fronte all’emergenza Ucraina.

Regolamento e moduli d’iscrizione sono presenti sul sito www.comune.pero.mi.it.