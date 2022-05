Pulizia strade e divieti: ripartono le multe dopo lo stop per il Covid

Sosta e veicoli

Il comune di Rho per le prime due settimane lascerà degli avvisi, successivamente scatteranno le multe.

Riprendono con il mese di maggio a Rho i controlli per il rispetto dell’obbligo di divieto di sosta per il servizio di spazzamento strade, sospesi durante il periodo di emergenza Covid.

Prima avvertimenti, poi le multe

Per le prime due settimane, in alcune vie a campione e particolarmente congestionate dalla sosta, si provvederà ad apporre questi avvisi di cortesia sulle auto in sosta: “Oggi avremmo dovuto spazzare questa strada, il tuo veicolo l’ha impedito. Rispetta gli orari di divieto di sosta: ci consentirai di pulire ed eviterai le sanzioni”. Da lunedì 16 maggio, la Polizia Locale sarà presente sul territorio per gli accertamenti previsti.

La pulizia delle strade è eseguita da A.Se.R. Azienda Servizi del Rhodense: la programmazione si trova sul sito di A.Se.R. a questo link (https://bit.ly/3kvpqFz). Scaricando l’app Junker sul telefono, oltre a sapere come differenziare ogni singolo prodotto, c’è un servizio dedicato per consultare giorno e ora del servizio di spazzamento strade e la presenza di divieto di sosta, inserendo il nome della via.