Riconoscimento civico al conducente del bus che ha salvato la vita a un uomo

Autista dell'Atm, avendo notato un uomo a terra per strada, ha fermato il mezzo, è sceso e ha iniziato a rianimarlo.

Premiato dal sindaco per aver salvato la vita a un uomo.

Ha salvato la vita a un uomo, premiato dal sindaco

Nella mattinata di oggi, martedì 22 dicembre, il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha conferito il Riconoscimento civico a Giovanni Giammarresi, il volontario della Protezione civile cittadina che mercoledì mattina 17 dicembre a Milano ha salvato un uomo che si era sentito male per strada in via Pascarella, nel quartiere Quarto Oggiaro.

Ha fermato il bus, è sceso e ha iniziato a rianimarlo

Dimostrando coraggio, preparazione e sangue freddo Giovanni, autista di pullman, ha fermato il suo mezzo, è sceso e ha iniziato le manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il suo intervento si è rivelato decisivo per la vita dell’uomo.

“Un gesto dall’alto valore sociale e morale”

Il sindaco Colombo dichiara:

“Abbiamo voluto riconoscere pubblicamente l’alto valore sociale e morale del gesto compiuto dal nostro concittadino. Il suo nome verrà ora iscritto nel registro comunale delle onorificenze”.

Nella foto di copertina: da sinistra, il sindaco Linda Colombo, Giovanni Giammarresi, il vicesindaco Roberto Lonati, l’assessore Franco Capuano e le figlie e la moglie di Giammarresi