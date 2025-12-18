Mentre guidava un bus Atm diretto a Quarto Oggiaro ha visto un uomo accasciato a terra: non ci ha pensato due volte ed è sceso praticandogli il massaggio cardiaco e salvandolo in vista dell’arrivo dei sanitari. Protagonista un uomo di Bareggio.

Vede un uomo a terra colto da malore: ferma l’autobus e lo salva

Si chiama Giovanni Giammarresi l’autista di Bareggio che ha salvato la vita ad un 59enne nei pressi di Quarto Oggiaro: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Ad apprezzare quanto fatto anche la consigliera regionale Silvia Scurati che ha voluto ringraziarlo pubblicamente.

“Ha visto un uomo accasciato a terra sotto la pioggia, ha fermato il bus e non ha perso un secondo: il gesto dell’autista Atm che ha praticato il massaggio cardiaco a un passante colto da malore a Quarto Oggiaro è un esempio straordinario di lucidità, responsabilità e senso civico”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, commentando le recenti notizie di stampa.

“Il tempestivo intervento dell’autista, Giovanni Giammarresi di Bareggio, volontario della Protezione civile, insieme alla prontezza dei passeggeri che hanno chiamato i soccorsi, ha permesso di salvare la vita a un uomo di 59 anni poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. È la dimostrazione concreta di quanto la formazione al primo soccorso e il sangue freddo possano fare la differenza tra la vita e la morte”.

Merita un riconoscimento istituzionale

“Gesti come questo – conclude Scurati – non meritano solo un ringraziamento pubblico, ma anche un riconoscimento dal punto di vista istituzionale. Valorizzare chi interviene con competenza e coraggio significa promuovere una cultura della sicurezza, della prevenzione e della responsabilità, di cui Milano e la Lombardia hanno sempre più bisogno”.