Riapre l’ufficio postale: nuovo look e servizi

Riapre l’ufficio postale di San Giorgio su Legnano.

Riapre l’ufficio postale, nuovo look

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di San Giorgio su Legnano, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. La sede di via Mella è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

I servizi

Nell’ufficio postale sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio postale torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.