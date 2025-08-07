il ripristino della viabilità
Riaperta la statale 336 dell'aeroporto di Malpensa
Regolarmente riaperta al traffico la Statale 336 all'altezza di Somma Lombardo
E' stata riaperta al traffico la Statale 336 dell'aeroporto di Malpensa dopo che questa mattina un veicolo in fiamme ne aveva causato la chiusura.
