Temporaneamente chiusa la statale 336 dell'aeroporto di Malpensa

A causa di un veicolo in fiamme, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Busto Arsizio, sulla statale 336 “Dell’Aeroporto della Malpensa”, al km 12,800, a Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

