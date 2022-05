Rafforzati i controlli per tutta estate nei parchi e nelle aree verdi

Sono iniziati nelle scorse settimane i controlli della Polizia Locale di Rho in parchi e aree verdi cittadine che proseguiranno per tutta estate, con particolare attenzione a spazi recintati, aree cani e ai proprietari di animali, con l’obiettivo di far rispettare i regolamenti vigenti.

Il controllo di tutte le aree verdi

A seguito di diversi esposti e lamentele presentate al Comando della Polizia Locale da parte dei cittadini, l'Amministrazione Comunale ha rafforzato i controlli: il Comando ha predisposto attività sia con pattuglie in uniforme sia in borghese. In una prima fase i parchi oggetto di verifiche sono quelli di via Goglio, C.so Europa "Pertini", Mazzo, Pirandello.

Il bilancio della prima settimana di attività è l’identificazione di alcune decine di persone, tra cui numerosi conduttori di cani: per due di loro è stata notificata la violazione al regolamento comunale per le deiezioni canine, con sanzione di 83,30 euro.

Sequestri di droga

Sul fronte della sicurezza, 5 persone sono state trovate possesso di "modiche quantità" di sostanze stupefacenti e per loro è scattata la segnalazione in Prefettura; fermato e denunciato un conducente per guida senza patente (recidivo) che alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi a bordo del veicolo.

Le attività di controllo e prevenzione da parte della Polizia Locale continueranno per tutto il periodo estivo per ridurre i disagi causati dal mancato rispetto del Regolamento Comunale dei Parchi e sul rispetto per la conduzione dei cani, schiamazzi e consumo di sostanze stupefacenti.