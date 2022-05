Un laboratorio aperto a tutti per costruire le casette degli insetti

Domenica 5 giugno 2022 alle 16 a Pregnana Milanese laboratorio per famiglie per realizzare un Bug Hotel, una casetta per insetti con rametti e foglie per dare loro rifugio e cibo, organizzato da Koinè cooperativa sociale con il Comune di Pregnana.

Il laboratorio aperto a tutti

Ogni insetto ha la sua casa, o perlomeno così dovrebbe essere. Una storia aiuterà tutti i presenti a capire la loro importanza nell’ecosistema e perché occorre tutelarli.

"Noi possiamo aiutarli costruendo insieme un vero e proprio hotel per insetti - fanno sapere dall'associazione - Portate i vostri guanti da lavoro. Non occorre prenotare. Ritrovo allo zafferaneto di Pregnana Milanese, via Po 4, domenica 5 giugno alle 16".

Attenzione all'ambiente

Evento di Gerla 2.0 “Dalla terra alle persone”, il progetto che pone al centro la produzione agricola e la solidarietà e desidera diffondere la cultura della terra e l’attenzione all’ambiente che ci circonda coinvolgendo i cittadini, soprattutto i più giovani, attraverso eventi, percorsi laboratoriali e attività sul territorio tra Rho e Pregnana Milanese.

Gerla 2.0 è un progetto di #agricolturasociale sostenuto da Fondazione Cariplo.