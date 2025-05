Quasi un secolo di servizio per le collaboratrici volontarie dell'ospedale di Legnano

Novantacinque anni di presenza in corsia: le Collaboratrici volontarie dell’ospedale di Legnano celebrano quasi un secolo di servizio.

Novantacinque candeline per le Collaboratrici volontarie dell'ospedale di Legnano

Dal 1930 al fianco dei pazienti, con dedizione e umanità. Un anniversario che guarda al passato con orgoglio e al futuro con speranza. Novantacinque anni di servizio, ascolto e presenza accanto a chi soffre. È un traguardo straordinario quello che celebra l'Acvo, Associazione collaboratrici volontarie ospedale di Legnano, una realtà nata nel 1930 con l’obiettivo di offrire sostegno umano ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie, e che ancora oggi rappresenta un apporto importante nella vita ospedaliera cittadina.

"Il nostro compito è offrire una parola, un momento di sollievo, un'informazione"

Nel tempo, le Collaboratrici volontarie, sempre riconoscibili per la loro discrezione e il calore umano che portano nei reparti, sono diventate presenza costante, silenziosa ma insostituibile. Non si occupano di medicina, ma di qualcosa di altrettanto essenziale: l’ascolto, il conforto, l’empatia.

"In ospedale ci sono tanti bisogni invisibili, che non compaiono nelle cartelle cliniche. Il nostro compito è esserci, semplicemente. Offrire una parola, un momento di sollievo, un’indicazione, un’informazione alle persone che entrano in contatto con la realtà ospedaliera che spesso disorienta, preoccupa".

Nata nel 1930 come Comitato Patronesse, l'Acvo conta oggi 55 volontari

Una storia che attraversa quasi un secolo. Fondata in un’epoca in cui il concetto di volontariato era ancora poco strutturato, Acvo, allora denominata Comitato Patronesse, ha saputo evolversi con il tempo, affrontando cambiamenti della sanità pubblica e della società, come durante l’emergenza Covid19, reinventando forme di vicinanza compatibili con la sicurezza sanitaria.

Attualmente, i 55 volontari Acvo operano in vari reparti dell'Ospedale nuovo di Legnano: Accoglienza al desk e Cup, Pronto soccorso, Pediatria, ambulatori pediatrici e visite ai degenti. Collaborano anche con l'Ospedale vecchio per le Fragilità, la Medicina legale e il Consultorio di Legnano, e la Medicina legale e la Scelta e revoca dell'Ospedale di Cuggiono.

L'8 maggio in ospedale un evento celebrativo per i 95 anni di fondazione del sodalizio

L’8 maggio, esattamente a 95 anni dalla fondazione avvenuta l’8 maggio 1930, si è tenuto un evento speciale per celebrare il 95esimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione collaboratrici volontarie ospedaliere.

Hanno partecipato alla cerimonia alcuni rappresentanti della Direzione dell’ospedale. In particolare, il direttore generale Francesco Laurelli ha espresso l’importanza della presenza dei volontari che rende l’ospedale un luogo un po’ più accogliente, aiutando a ristabilire un senso di normalità e vicinanza. Ha partecipato anche il direttore socio sanitario Giovanni Guido Guizzetti. Erano presenti i volontari e i soci Acvo, oltre che i rappresentanti istituzionali e membri della comunità. La vicesindaco Anna Pavan ha apprezzato la numerosa e operosa realtà Acvo. Il presidente della Fondazione degli ospedali Norberto Albertalli ha concluso:

"La città di Legnano ha recentemente festeggiato i suoi 101 anni di storia, un traguardo significativo che si intreccia profondamente con quello dell’associazione. La loro storia comune è il segno tangibile di un legame forte tra comunità e associazionismo, tra territorio e identità".

Il "grazie" del presidente Paolo Garascia a chi si spende ogni giorno con spirito di servizio

Il momento centrale della celebrazione è stata la Messa, tenutasi nella cappella dell’ospedale, officiata da don Patrizio Croci, cappellano dell’ospedale, che ha voluto sottolineare il valore del servizio gratuito, discreto e sempre attento che l’Acvo ha saputo offrire nel tempo. Al termine della funzione religiosa, i presenti si sono ritrovati in un’area dedicata per un aperitivo conviviale, occasione di incontro e scambio tra volontari di diverse generazioni. A concludere l’evento, il simbolico taglio della torta celebrativa, che ha suggellato un traguardo importante nella storia dell’associazione, con uno sguardo rivolto al futuro e all’impegno costante a fianco dei malati.

Il presidente dell'Acvo Paolo Garascia ha rinnovato il ringraziamento a tutti i volontari che, con spirito di servizio e dedizione, continuano ogni giorno a portare conforto e vicinanza all’interno dell’ambiente ospedaliero.

Uno sguardo al futuro con l'auspicio di poter accogliere nuovi volontari

Acvo punta a rinnovarsi e ad accogliere nuovi volontari, sensibilizzare la cittadinanza al volontariato ospedaliero e rafforzare la rete di sostegno emotivo all’interno dell’ospedale. L’associazione guarda avanti con determinazione verso il traguardo del centenario.