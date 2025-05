Quarto binario, chiude il sottopasso di via Europa Unita

Martedì 20 maggio avverrà la chiusura del sottopasso a doppio senso di marcia di mezzi, pedoni e ciclisti sotto la ferrovia tra Vanzago e Pregnana Milanese con entrata/uscita sulla rotatoria di via Milano con viale di Europa Unita.

L’uscita/entrata è sulla rotonda in cui convergono in Vanzago via Primo Maggio e via Pregnana e via Vanzago in Pregnana Milanese. Sarà vietato l’utilizzo anche per i pedoni e i ciclisti che lo attraversano sulla ciclopedonale.

Quarto binario

La chiusura consentirà alla ditta appaltatrice di eseguire tutti i lavori necessari alla posa dei due nuovi binari che nel progetto di potenziamento raddoppieranno gli esistenti. Il sottopasso resterà chiuso sino al 31 marzo 2026.

Un evento preannunciato già nell’autunno dello scorso anno che metterà in difficoltà quanti su ruota o a piedi lo utilizzano per lavoro, studio o per altre necessità. La chiusura del sottopasso consentirà di allungare la struttura dello scatolare verso nord per poter sostenere i due binari che saranno aggiunti.

Sottopasso via Europa Unita

La notizia di questo evento è stata comunicata il 5 maggio scorso ai cittadini da Guido Sangiovanni assessore al IV binario tra Rho e Parabiago. Il Comune ha chiesto e ottenuto dall’appaltatore l’impegno di porre una cartellonista per fare informazione a quanti non avranno più la possibilità di andare a nord o venire a sud utilizzando l’opera in cemento armato sotto la ferrovia. Nel territorio di Vanzago sono presenti e aperti sotto la linea ferrata altri due sottopassi. Quello in centro al capoluogo vanzaghese consente un solo senso di marcia, da nord a sud unendo via Gattinoni a via Paolo Ferrario. E’ a doppio senso di marcia per ciclisti e pedoni sulla ciclopedonale. Il secondo sottopasso è in zona Monasterolo con un solo senso di marcia da sud a nord unendo via Madre Teresa di Calcutta con via Quasimodo.

L'avviso del comune di Pregnana

«Si avvisano i cittadini della chiusura di Viale Europa Unita/SP239DIR nel Comune di Vanzago nel tratto stradale dalla rotatoria su via Pregnana e fino alla rotatoria su via Milano. Oltre alla chiusura della strada sarà necessaria anche la chiusura della ciclopedonale a lato della strada. I lavori prevedono l’allungamento dello scatolare della sottovia verso nord per poter sostenere i binari aggiuntivi della Rho-Parabiago. Al momento non sono previste ulteriori chiusure in contemporanea sugli altri sottopassi in Vanzago (via Gattinoni e via Madre Teresa di Calcutta) e sugli altri sottopassi limitrofi (SP229 in Pogliano M.se e SP172 in Pregnana M.se). La fine lavori è prevista entro il 31 Marzo 2026. La linea Movibus Z618 Arluno-Vanzago/Pogliano-Rho subirà una modifica degli orari e dei percorsi che verranno comunicati direttamente dall’azienda Movibus agli utenti sugli autobus e sul sito internet. Il Comune di Vanzago ha chiesto ed ottenuto di proteggere Vanzago dal traffico di passaggio, prescrivendo all’appaltatore di posizionare cartelli informativi sulle principali strade provinciali e istituendo l’obbligo direzionale diritto in entrambi i sensi di marcia per tutte le categorie di veicoli (escluso il traffico locale) sulla SP172VAR – la cosiddetta Tangenzialina – alle intersezioni con via Garibaldi e via I Maggio» l’avviso pubblicato dal Comune di Vanzago.

Così il sindaco di Pregnana Angelo Bosani.

Condividiamo alcune informazioni utili relative ai lavori di potenziamento delle linea ferroviaria, in particolare quelle

che hanno ripercussioni sulla viabilità locale.

1. A partire dal 20 maggio il sottopasso di via Europa Unita a Vanzago sarà chiuso. La chiusura durerà circa 10 mesi,

quindi la riapertura avverrà tra gennaio e marzo 2026. La chiusura di questo sottopasso comporta la necessità di

usare le altre opzioni possibili per attraversare la ferrovia: a nord in centro a Vanzago e sulla SP229, a sud in

centro a Pregnana e sulla SP214.

2. Con la chiusura porremo attenzione ai flussi di traffico che utilizzano il centro cittadino, in particolare via Gallarate

e via Giovanni XXIII. Qualora riscontrassimo particolari criticità, valuteremo gli interventi del caso. Ci aspettiamo

un aumento del traffico nei primi giorni, quando gli automobilisti dovranno ancora abituarsi e trovare nuovi

percorsi. Abbiamo chiesto comunque di posare della segnaletica di indirizzamento sulle strade provinciali nei

Comuni di Pogliano, Vanzago, Arluno e Rho che suggerisca l’uso di percorsi che non attraversino il centro di

Pregnana.

3. Successivamente, nel 2026, toccherà anche a Pregnana: il sottopasso della SP214, quello che collega Pregnana a

Rho sarà chiuso. La nuova strada (viale Lombardia) sarà sempre percorribile, ma dalla nuova rotatoria sulla SP172

per circa 6-10 mesi non sarà possibile andare verso nord (Rho centro) ma occorrerà andare verso sud

(Lucernate/Milano). Non abbiamo ancora date certe per questo intervento ma presumibilmente questo

interesserà molti mesi del 2026.

4. Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Roma. Tra qualche settimana il

vecchio sottopasso dovrà essere definitivamente chiuso: non è infatti possibile realizzare il nuovo intervento

mantenendo aperto il vecchio passaggio. I mezzi di cantiere dovranno utilizzare via IV Novembre che quindi sarà

interessata dal passaggio di camion. RFI e l’impresa ci hanno già confermato per iscritto che al termine dei lavori,

che dureranno qualche mese, verrà riasfaltata tutta via IV Novembre, verranno rifatti i dossi del Nido Comunale,

sostituiti i piccoli dossi lungo la via e rifatta l’intersezione con via Gallarate. Si tratta di lavori accessori che

abbiamo ottenuto come compensazione per il disagio creato.

5. Proseguono anche le interlocuzioni riguardanti le interferenze specifiche con le abitazioni di Isola Maddalena, le

più toccate dai lavori. RFI e l’impresa si stanno mostrando sensibili nei confronti delle esigenze dei residenti per i

disagi creati dai cantieri. Ringraziamo ancora una volta chi per la realizzazione di questa opera di interesse

collettivo deve convivere con una situazione di oggettivo disagio per la propria abitazione e la propria vita.

6. RFI ha liquidato il Comune di Pregnana pagando il saldo delle spese sostenute per la nuova viabilità. Il Comune ha

incassato circa 440.000 € che completano il pagamento di 3,7 milioni di euro previsto. Le risorse in questione

verranno dedicate a nuovi investimenti e nuove manutenzioni.

Seguiranno aggiornamenti periodici nelle prossime settimane e mesi. Vi invitiamo a tenervi informati consultando

anche il sito Comunale e il sito del Comune di Vanzago che, anche visto l’impatto molto più pesante rispetto a

Pregnana, pubblica aggiornamenti continui sull’andamento delle opere grazie al notevole lavoro del Sindaco Musante

e dell’Assessore Sangiovanni.

L’Amministrazione Comunale di Pregnana da sempre sostiene positivamente la realizzazione del potenziamento

ferroviario, un’opera che renderà possibile avere più treni per i pendolari, più collegamenti verso Malpensa e l’estero,

più merci trasportate sui treni (e quindi meno camion e furgoni) con un grande beneficio per la vita dei cittadini,

l’economia lombarda e l’ambiente. La realizzazione di ogni grande opera comporta dei disagi temporanei: i diversi

lavori per il nostro territorio dureranno due o tre anni e tutti noi dovremo avere un po’di pazienza per godere dei

benefici futuri di questa opera che dovrebbe entrare in esercizio nel 2029.