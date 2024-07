Vanzago chiede lo stralcio del Pnrr del potenziamento della Rho-Gallarate

Il Comune di Vanzago ha chiesto lo stralcio del potenziamento della Rho Gallarate per evitare che i ritardi che si stanno accumulando provochino pesanti ripercussioni sul traffico del paese.

Vanzago chiede lo stralcio dl Pnrr del potenziamento della Rho Gallarate

Il Consiglio Comunale del 12 luglio 2024 ha approvato all’unanimità la richiesta di stralcio del Potenziamento ferroviario della Rho-Parabiago dagli interventi del PNRR.

Dopo aver ricordato le precedenti mozioni unitarie dello stesso Consiglio Comunale del periodo 2019-2024, Vanzago osserva che la Rho-Parabiago è in ritardo rispetto all’obbiettivo PNRR del Giugno 2026 poiché dal cronoprogramma approvato dalla Commissaria Straordinaria il 28 Giugno 2023, in particolare

 la progettazione esecutiva avrebbe dovuto completarsi al 21 Marzo 2024 mentre è attualmente ancora in corso con particolari criticità per la redazione del piano e del cronoprogramma dei lavori e per la risoluzione delle interferenze

 la verifica della Progettazione Esecutiva da parte di RFI avrebbe dovuto concludersi nel mese di Giugno 2024

 i lavori per la fase PNRR (la cosiddetta fase 3.1 nella documentazione di gara) sarebbero dovuti partire nel mese Giugno 2024

Per recuperare tale ritardo, l’appaltatore avrà la necessità di comprimere ancora ulteriormente le tempistiche con conseguenze nefaste per il territorio, ad esempio:

 Chiusure contemporanee di strade e sottopassi

 Mancato rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza n°11/2023

 Occupazioni d’urgenza

 Partenza dei lavori senza la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi (in particolare gas, elettricità, Terna, oleodotti)

 Doppi/Tripli turni con lavorazioni notturne e con lavori la domenica

Rischio di chiusura per due sottopassi in contemporanea

Per Vanzago, il rischio è che l’appaltatore proponga di chiudere contemporaneamente 2 sottopassi cittadini su 3, di fatto, bloccando il paese per un periodo stimato in 6 mesi-1 anno a seconda di quali saranno le risultanze della progettazione esecutiva non ancora completata.

Il Consiglio Comunale, inoltre, ha censurato anche l’inserimento all’interno del progetto a base di gara di lavori significativi ai danni del sottopasso di via Gattinoni/via Ferrario che verrà in parte demolito e ricostruito (intervento denominato SLX2). Tale intervento non era stato mai inserito in nessun progetto definitivo né nel progetto approvato dal Commissario Straordinario, pertanto è stato richiesto da Vanzago di stralciarlo.

Il possibile inserimento dei lavori sul sottopasso di via Gattinoni/Ferrario, infatti, comporterebbe un notevole incremento degli impatti sul territorio di Vanzago poiché comporta l’interruzione dell’unico collegamento ciclopedonale nord-sud in entrambe le direzioni nonché la chiusura del collegamento viario nel senso unico nord-sud del paese per la durata degli stessi lavori, impatti non previsti in tutta la fase della Conferenza di Servizi durata circa 10 anni (dal Novembre 2013 al Giugno 2023). A maggior ragione, tali impatti si acuiscono se contemporaneamente si chiudono altre viabilità o altri sottopassi per via della compressione dei tempi per rispettare l’obiettivo PNRR.