Progetto di sensibilizzazione con gli studenti

L’Amministrazione Comunale di Cusago ha avviato, lo scorso anno, insieme ad altri otto Comuni confinanti, una campagna contro l’abbandono dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata.

Concorso con le scuole

E’ stato proposto un concorso di idee rivolto alle scuole del territorio e i ragazzi della nostra Scuola secondaria dell'ICS "L.Einaudi - G.Pascoli" Milano a Cusago hanno risposto con entusiasmo producendo una serie di lavori grafici e di messaggi molto stimolanti.

E’ stato quindi deciso di trasformare i lavori in manifesti che sono stati affissi nelle bacheche del Comune come stimolo per tutti i cittadini ad una maggiore attenzione alla cura e al rispetto del nostro territorio.

Un messaggio chiaro e concreto: “I nostri ragazzi dimostrano grande sensibilità al tema della tutela dell’ambiente: ascoltiamoli!”.

Lunedì 6 febbraio 2023 a Cusago partirà il nuovo servizio di raccolta differenziate con molte novità che sono state illustrate durante l’assemblea pubblica del 31 gennaio 2023.