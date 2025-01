Problema parcheggi al Palazzetto dello sport: Giunta e Knights uniti per trovare una soluzione

Amministrazione comunale di Legnano e Knights uniti per trovare una soluzione al problema parcheggi davanti alla Soevis Arena, dove i posti auto in fondo a corso Garibaldi sono stati cancellati dalla nuova pista ciclabile Move-on.

Palazzetto dello sport senza parcheggi: Comune e Knights fanno squadra

Si tratta di un progetto approvato dalla Provincia di Varese e che su quel territorio insiste. Sul nuovo percorso ciclabile si innesterà la linea 15 di Cambio, progetto della Città Metropolitana di Milano che passerà sul territorio di Legnano.

La Giunta guidata dal sindaco Lorenzo Radice aveva già fatto all’epoca le sue valutazioni sul progetto Move-on sottolineando le criticità che avrebbe causato il passaggio di fronte al Palazzetto dello sport che sorge sul confine tra la città del Carroccio e Castellanza. Una volta appreso che il progetto era immodificabile, l’Amministrazione si è rivolta a Città metropolitana chiedendo che Cambio impattasse il meno possibile sulla direttrice per Castellanza, valutando il passaggio nell’area ex Bernocchi.

"Ci incontreremo a brevissimo per trovare alternative per i posti auto"

Radice sottolinea:

"Giochiamo a fianco dei Knights in questa partita, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana trovando una soluzione alle esigenze di parcheggio che una partita importante come quella con la squadra di Treviglio portava con sé e, sempre a dimostrazione dell’unità di intenti fra Amministrazione e club, ci incontreremo a brevissimo per trovare insieme alternative per i posti auto. Approfitto a questo proposito per ricordare a tutti gli utilizzatori del Palazzetto che esistono una cinquantina di posti auto pubblici gratuiti nel secondo piano interrato del vicino Hotel Palace".

"Siamo soddisfatti del pronto intervento del sindaco Radice"

Il presidente dei Legnano Knights Marco Tajana dichiara:

"Confermo le parole del sindaco Radice, e come ho già detto, il Comune di Legnano non è coinvolto nella parte decisionale in questa situazione che danneggia, e non poco, gli utenti della Soevis Arena e di conseguenza anche la nostra gestione; ribadisco il fatto che se doveva essere costruita la pista ciclabile sarebbe dovuta passare nel parco del palazzetto e lungo il fiume Olona e ricongiungersi alla parte legnanese al ponte della Gabinella. Siamo soddisfatti del pronto intervento del sindaco Radice che si è messo a disposizione per trovare delle soluzioni alternative come il parcheggio del supermercato situato in fronte alla Soevis Arena e poi ci attiveremo per rendere operativo il parcheggio a destinazione pubblica presente presso il Palace Hotel".

Nella foto di copertina: il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e il presidente dei Legnano Knights Marco Tajana