Nasce il Gruppo Cultura di Fondazione Palio di Legnano

Il Consiglio di amministrazione di Fondazione Palio di Legnano ha costituito un gruppo di lavoro stabile con l’obiettivo di giungere ad una chiara definizione dell'identità culturale della Fondazione e delinearne il perimetro d'azione.

Il nuovo gruppo

Tra gli obiettivi principali vi sono il coordinamento delle iniziative culturali per la stesura di una programmazione stagionale, anche basata su un piano pluriennale, e la collaborazione con le associazioni culturali locali e le istituzioni per creare sinergie, evitare sovrapposizioni e migliorare l'offerta culturale complessiva della città di Legnano.

Lunedì 27 gennaio 2025 il gruppo si è formalmente insediato e i componenti sono Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Amanda Colombo, Anna Croci Candiani, Carlo Grassi e Fabio Poretti. Il coordinamento è stato affidato a Luca Vezzaro.

La Fondazione Palio di Legnano, costituita nel 2022 per volontà del Comune di Legnano, del Collegio dei Capitani e della Famiglia Legnanese, in accordo con le Contrade, ha come finalità l'organizzazione e la promozione, a livello nazionale, della rievocazione storica del Palio di Legnano, con una specifica attenzione verso gli elementi culturali. Ne deriva che la produzione culturale è, da sempre, parte integrante dell’offerta della Fondazione, così come ideata dai suoi promotori.

I componenti

Ognuno dei membri porta un rilevante bagaglio di competenze su un ampio ventaglio di differenti attività culturali

Alessio Francesco Palmieri Marinoni è uno storico del Costume e della Moda, storico del Costume teatrale e della messinscena, coordinatore scientifico della Commissione Permanente dei Costumi del Palio di Legnano.

Amanda Colombo è organizzatrice di eventi culturali e curatrice del Festival di Letteratura Storica "La storia tra le righe".

Anna Croci Candiani è un architetto specializzato in museografia, membro della Commissione Permanente dei Costumi e responsabile dell'allestimento della mostra "Visti da Vicino" e dell’esposizione al Parlamento Europeo di Strasburgo.

Carlo Grassi è direttore organizzativo del Metropòlo Scenaperta, rete teatrale sovracomunale della Città metropolitana di Milano e noto organizzatore di eventi culturali. Da anni collabora con la Fondazione Famiglia Legnanese all’organizzazione della Giornata dello Studente

Fabio Poretti è un musicista, fondatore e direttore generale delle Scuole di Musica Nicolò Paganini, ha curato diversi festival sovracomunali tra cui “Emozioni Jazz” con il Conservatorio di Milano. Da anni collabora con le massime istituzioni musicali italiane tra cui il Teatro alla Scala di Milano.

Luca Vezzaro è lattuale responsabile della comunicazione di Fondazione Palio, già assessore alla Cultura ed Istruzione del comune di Busto Garolfo e vicepresidente del Consiglio di amministrazione del sistema bibliotecario del nord ovest Milano.

La costituzione di questa Commissione rappresenta un passo significativo per rafforzare la vocazione culturale della Fondazione Palio di Legnano, promuovendo una programmazione integrata e collaborativa che valorizzi il patrimonio storico e culturale della città.

La soddisfazione