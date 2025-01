Truffa in Germania, preso in città con mandato di arresto europeo

Truffa in Germania, uomo di Legnano arrestato in città: su di lui c'era un mandato di arresto europeo.

Truffa in Germania

Aveva commesso il reato di truffa in Germania. Ora è finito nei guai. Stiamo parlando di un 30enne di Legnano. Sull'uomo era stato emesso un mandato di arresto europeo da parte del Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera.

L'arresto

In questi giorni i Carabinieri della Stazione di Legnano lo hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Milano scaturita dal mandato europeo. Bloccato, l'uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.