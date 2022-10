Premiati i pompieri volontari di Magenta

L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha consegnato oggi, 7 ottobre 2022, a Magenta (Mi) benemerenze e croci al merito ai Vigili del Fuoco volontari attivi presso il comune milanese.

Sul territorio lombardo 1.830 volontari attivi

L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha consegnato oggi, 7 ottobre 2022, a Magenta (Mi) benemerenze e croci al merito ai Vigili del Fuoco volontari attivi presso il comune milanese. Dal 2018 ad oggi, per supportare l'operato dei 1.830 volontari attivi sul territorio lombardo, la Regione Lombardia ha stanziato 9 milioni di euro.

"L'impegno di Regione Lombardia per sostenere il sistema di Protezione civile e i Vigili del Fuoco - ha commentato l'assessore - è concreto e palpabile. Una realtà che insieme a quello dei soccorsi deve essere considerata a pieno titolo nel sistema di Protezione civile, poiché rappresenta un valore aggiunto e supporto prezioso durante le situazioni emergenziali. Formazione e preparazione rappresentano infatti i capisaldi su cui Regione Lombardia ha strutturato la propria mission".

Porre al centro delle attività il volontariato

"A oggi, - ha proseguito Foroni- siamo l'unica regione che porta avanti un progetto così mirato e strutturato rivolto alle nostre realtà di volontariato, anche in termini economici. L'obiettivo è porre al centro delle attività il volontario, renderlo sempre più formato e preparato per intervenire durante le situazioni emergenziali, soprattutto quelle legate ai fenomeni calamitosi divenuti sempre più violenti e difficili da prevedere. Un impegno che Regione Lombardia non mancherà di garantire anche nei prossimi anni".