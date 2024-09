Pregnana in piazza per la festa del paese

Favorita da una giornata dal clima primaverile, con grande successo, si è svolta domenica 15 settembre, la tradizionale festa patronale di Pregnana, dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

Festa di Pregnana

Moltissime le persone che hanno partecipato ai vari eventi ludici di festa popolare nella piazza della città, presenti i gazebo delle associazioni di Pregnana, Comune compreso, il più gettonato è stato quello del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi, dove per tradizione ha offerto un aperitivo e stuzzichini, in attese di domenica 29 settembre prossimo sarà inaugurato il restauro del Laghetto Verde. Grande partecipazione di fedeli per le celebrazioni religiose sia per la Santa Messa nella mattinata e che nel pomeriggio per la tradizionale processione presieduta dal nuovo parroco Don Alessandro Teodi.

Associazioni in piazza

«Siamo – ha detto il primo cittadino Angelo Bosani, presente con gli assessori Roberto Gadda e Stella Cislaghi – veramente molto contenti di essere riusciti anche quest’anno a fare una bella festa patronale. Un appuntamento per la nostra comunità iniziato la settimana scorsa con la Notte Bianca, a cui tutti hanno partecipiamo con grande entusiasmo, che racchiude sempre tante aspettative e vanta ormai una tradizione che si è fortemente radicata negli anni. Da Primo cittadino ritengo che questi momenti di aggregazione siano importanti per rafforzare il sentimento di fratellanza e comunità, insieme alle più sentite celebrazioni religiose, perfettamente interpretate dal nuovo parroco Don Alessandro Teodi a cui auguro un buon lavoro per il ministero affidatogli. Un grazie particolare a tutte le associazioni sportive e culturali che operano, per il loro grande impegno che ha fa la differenza. E grazie ad ogni singolo cittadino che, per come ha potuto o voluto, ha contribuito all'organizzazione».