Finisce contro un'auto: interrotto il giro d'Europa in bici di un 22enne tedesco

Si è interrotto improvvisamente a causa di un incidente stradale il giro d'Europa in bicicletta di un 22enne tedesco.

In sella alla sua bicicletta è finito contro un'auto

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio nella frazione di Bariola di Caronno Pertusella al confine con il Comune di Lainate. Il giovane tedesco, in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada statale quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale Caronnese è finito contro un'auto.

Soccorso dai volontari della Croce Rossa di Misinto è stato portato all'ospedale di Saronno

Caduto a terra violentemente, il 22enne tedesco è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Misinto. Dopo le prime medicazioni sul posto il giovane ciclista è stato trasportato all'ospedale di Saronno in codice giallo. Nessun problema, per il conducente dell'auto.

Una ferita al ginocchio che non gli ha permesso di proseguire il suo giro in bici per l'Europa

I medici in servizio al nosocomio saronnese hanno riscontrato una ferita lacerocontusa a un ginocchio. Ferita che non ha permesso al giovane di continuare il suo giro in bicicletta. Al 22enne tedesco non è rimasto altro da fare se non prenotare un biglietto del pullman, caricare la sua bicicletta e fare tristemente ritorno in Germania