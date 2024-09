Inaugurato il nuovo defibrillatore, è il 24esimo in paese

Nuovo defibrillatore a Canegrate, è il 24esimo.

Nuovo defibrillatore in paese

Un nuovo defibrillatore a Canegrate. Ed è il 24esimo strumento salvavita - che può davvero fare la differenza in caso di arresto cardiaco - installato in paese. La cerimonia si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 15 settembre 2024, al termine della Messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale. L'apparecchio - installato in piazza - è stato donato da Assocom e dalla pizzeria Fame ed è completamente automatico e non necessita della pressione del tasto per erogare la scarica, operazione che viene svolta in autonomia dal software.

L'inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità comunali guidate dal sindaco Matteo Modica e dell'associazione Sessantamilavitadasalvare del presidente Mirco Jurinovich oltre al parroco don Marcello Barlassina, all'ex parroco don Gino Mariani, al vicario parrocchiale don Nicola Petrone e alla presidente di Assocom Micaela Creuso.

Cosa manca da fare

"Nell'Alto Milanese sono circa 400 i defibrillatori presenti in postazioni pubbliche o all'interno di impianti sportivi, aziende ma nonostante la diffusione il loro utilizzo in situazioni di emergenza resta ancora un tabù - ricordano da Sessantamilavitedasalvare - L'approvazione della legge 116/2021 avrebbe dovuto favorirne la diffusione e l'utilizzo ma la mancata emanazione di alcuni fondamentali decreti attuativi rende vani gli sforzi sin qui fatti. Tra i principali articoli ancora in attesa si applicazione l'adozione dell'app nazionale da parte delle centrali 118 per l'attivazione della rete di first responder e la campagna informativa nazionale. Per avere delucidazioni e chiedere una rapida soluzione, mercoledì 18 settembre 2024, in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale del Cuore, saremo a Roma insieme alla principali realtà nazionali che si occupano di defibrillazione pubblica, per confrontarci con i rappresentanti del mondo politico nel corso della conferenza dal titolo 'La morte cardiaca improvvisa - attuazione della legge 116/2021 per la diffusione dei defibrillatori' che si terrà, sotto l'egida della presidenza del Senato, nella Sala Capitolare presso il del Convento di Santa Maria sopra minerva".