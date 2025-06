Polizia Locale, arriva l'Unità Cinofila

Approvata con il voto unanime del Consiglio comunale di Cornaredo l'introduzione dell'Unità Cinofila nel Comando di Polizia Locale.

Polizia Locale Cornaredo

Con il via libera unanime del Consiglio comunale, seguito al passaggio in Commissione, sono stati approvati l'introduzione del reparto e il regolamento dell'Unità Cinofila nella Polizia Locale cornaredese. Dal marzo 2026, gli agenti guidati dal Comandante Domenico Giardino avranno a disposizione uno strumento in più per svolgere il loro lavoro sul territorio.

Unità Cinofila

La novità viene al seguito dell'assunzione, nell'ultimo concorso indetto, di un agente abilitato alla conduzione dell'animale che ha messo a disposizione la propria competenza per l'introduzione del nucleo. Redatto il regolamento e approvato dal Consiglio, la Polizia locale acquisterà ora un Pastore Tedesco Grigione, che nei prossimi sei mesi seguirà insieme al proprio conduttore un percorso di formazione ad Asti con la Polizia penitenziaria. Al termine della formazione, il cane entrerà ufficialmente in servizio al Comando di via Favaglie Grandazzi, dove verranno anche predisposte due aree, una interna e una esterna, in cui il cane potrà riposare nelle ore diurne quando non impegnato.

"Salto di qualità"

Con l'approvazione del reparto, il Comando di Polizia Locale fa un salto di qualità. L'arrivo del nuovo "cucciolo" sarà di supporto alle attività di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza Urbana per un maggiore presidio e controllo del territorio.

Commenta l'assessore alla Polizia Locale di Cornaredo Dario Ceniti. Così invece il Comandante Domenico Giardino