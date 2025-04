Più vigili in estate: via libera a "Cuggiono sicura"

Via libera dalla Giunta comunale al progetto «Cuggiono sicura 2025» finalizzato ad assicurare servizi per la tutela della sicurezza urbana e stradale. Il progetto prevede di potenziare la presenza degli agenti della Polizia Locale sul territorio comunale anche in orario serale e notturno, in giornate festive e domenicali, prevalentemente nel periodo estivo.

Più controlli su circolazione stradale e contrasto alla microcriminalità

Prevede inoltre di incrementare i controlli in materia di circolazione stradale; contrastare i fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.

«Particolare attenzione sarà dedicata ai controlli e presidi nell’area della valle del Ticino e a Castelletto, soprattutto nei fine settimana estivi - ha commentato l’assessore alla Sicurezza Sergio Berra - In frazione e nelle strade che portano al Ticino ci saranno controlli della circolazione stradale, e verifica delle violazioni in materia di sosta selvaggia. Saranno svolti inoltre servizi di controllo per la tutela della sicurezza urbana e del decoro, nonché dei principali luoghi di aggregazione e delle aree verdi comunali, anche in relazione all’abbandono di rifiuti».

Le strade saranno sorvegliate speciali

I servizi serali consisteranno nel controllo delle strade comunali per la repressione di comportamenti scorretti alla guida, in particolare quelli pericolosi per la circolazione stradale. In materia di sicurezza urbana saranno attivati controlli di monitoraggio dei pubblici esercizi, in relazione ad eventuali problematiche ed illeciti sia in merito all’inosservanza delle disposizioni normative in materia di vendita di alcolici, sia per schiamazzi degli avventori o altre forme di inquinamento acustico come musica alta.

I pattugliamenti del territorio in orario serale-notturno potranno anche essere svolti in sinergia con le altre forze dell’ordine.

Gli "attori" del progetto sulla sicurezza

Nel progetto sicurezza sono coinvolti quattro agenti e un ufficiale, che avranno a disposizione: due autovetture di servizio, due scooter, due biciclette a pedalata assistita, strumentazione per verifica tasso alcolemico dei conducenti; tablet per rilevazione sanzioni. Tale progettazione è partita in aprile e dura fino alla fine dell’anno, per una spesa di 6mila euro. Responsabile è il comandante Ezio Villa.