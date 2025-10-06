Piscina comunale verso la riapertura: i corsi partiranno sabato 11 ottobre

Piscina comunale verso la riapertura.

Piscina chiusa per una perdita nella vasca grande

Un imprevisto all’impianto natatorio di Cuggiono alla ripresa delle attività dopo l’estate ha costretto i gestori a chiudere temporaneamente l’impianto. Durante i controlli di routine era stata rilevata una leggera perdita nella vasca grande che ha costretto il gestore dell’impianto, la Games Sport Ssd, a sospendere l’attività e a chiudere la piscina per tutto il mese di settembre. Gli accertamenti avevano evidenziato come la parte più vecchia della struttura della vasca, quella in resina utilizzata come isolante verso il cemento, fosse ormai ammalorata. Inoltre sotto il telo in pvc si era formata della condensa, una situazione che, a contatto con il cemento, rischiava di compromettere in maniera più grave la vasca nei prossimi anni.

Sono stati sostituiti vetroresina e il telo in pvc

Da qui la decisione dei gestori di eseguire un intervento radicale e non limitarsi a tamponare la situazione. I lavori hanno richiesto parecchio tempo e l’impianto potrà riprendere la sua piena funzionalità l’11 ottobre. L’intervento di manutenzione ha visto la rimozione della vetroresina che è stata sostituita con prodotti più moderni e resistenti, in grado di garantire una nuova impermeabilizzazione. Sarà posato un nuovo telo così da restituire piena funzionalità alla vasca.

Ad abbonati e corsisti sarà riconosciuto un credito

Per il periodo di chiusura agli abbonati e agli iscritti ai corsi di nuoto verrà riconosciuto un credito, e i corsi partiranno sabato 11 ottobre. Si pensa a un graduale utilizzo dell’impianto già qualche giorno prima con il nuoto libero.