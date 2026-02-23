Pierina Chiapparini di San Giorgio su Legnano ha compiuto 100 anni.

Pierina Chiapparini è diventata centenaria

Pierina Chiapparini ha compiuto 100 anni. Grande festa a San Giorgio su Legnano per il grande traguardo compiuto dalla concittadina. La mattina di domenica 22 febbraio 2026 la festeggiata ha ricevuto la visita anche del sindaco Claudio Ruggeri che ha portato i suoi auguri a nome di tutta la comunità: “Auguri Pierina, 100 anni e dimostrarne 25 meno – il commento del primo cittadino – Sei una forza della natura. Il tuo segreto è un ambiente famigliare con sinceri affetti, non conosci la solitudine e poi una buona dose di fortuna che non guasta”.

La forza della centenaria

Così come ricordato dai familiari, Pierina “è in splendida forma, con una memoria eccezionale che allena tutti i giorni leggendo il giornale e seguendo ogni tipo di trasmissione in tv, ama la musica e il ballo, diventa malinconica quando racconta della guerra”.