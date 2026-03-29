Piazzetta Dugnani, sperimentazione conclusa

Sperimentazione conclusa in piazzetta Dugnani e via Garibaldi a Cornaredo.

Piazzetta Dugnani

Ora l’incarico per il progetto definitivo, «integrando analisi e suggerimenti emersi durante la sperimentazione» si legge nella nota pubblicata dall’amministrazione comunale.

«Si informa la cittadinanza che la fase di test avviata per migliorare sicurezza e fruibilità dell’area si è ufficialmente conclusa. Sulla base dei dati raccolti, l’Amministrazione ha definito i prossimi passi».

«A breve sarà incaricato un professionista che elaborerà il progetto definitivo, integrando analisi e suggerimenti emersi durante la sperimentazione. Nei prossimi mesi si svolgeranno gli iter necessari e la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. L’inizio dei lavori definitivi è previsto per metà settembre».

Spazi delimitati e zona 30

Il progetto sperimentale per la viabilità della piazzetta e di via Garibaldi promosso dall’amministrazione comunale e sperimentato negli ultimi due mesi impone l’ampliamento dello spazio pedonale e definizione più chiara dei percorsi; l’introduzione della Zona 30, la riorganizzazione della sosta, con il mantenimento di tre parcheggi regolamentati, l’aggiornamento della segnaletica e installazione di elementi di moderazione del traffico; nuove aree pedonali.

Raccolta firme

Le modifiche hanno portato anche a una raccolta di firme, protocollata nelle passate settimane in municipio e sottoscritta da 252 persone.

Nella petizione sono state evidenziate sette criticità riscontrate dai firmatari, i quali hanno richiesto un nuovo sopralluogo tecnico congiunto, con la presenza anche di una rappresentanza dei firmatari; una revisione dell’attuale delimitazione delle aree, creando gli spazi per due parcheggi per il carico e lo scarico delle merci; l’individuazione di un punto di conferimento dei rifiuti per i residenti; infine la verifica della viabilità durante le ore di punta.