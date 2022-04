Piazza Carlo Borsani e la proposta di cancellazione: la risposta del figlio

La polemica

Carlo Borsani Jr ha definito la raccolta firme per la cancellazione del nome del padre, una polemica stantia

Ha voluto dire la sua anche il figlio di Carlo Borsani riguardo la proposta del gruppo Antifascista dell'Alto Milanese che raccoglierà le firme per la sua cancellazione.

La proposta del gruppo Antifascista

Per sabato 9 aprile il gruppo Antifascista dell'Alto milanese ha proposto una raccolta firme per chiedere al Comune l'eliminazione dell'intitolazione della piazza a Carlo Borsani, gerarca fascista ucciso nel 1945. Una scelta criticata dal movimento "Legnano non dimentica" che ogni anno lo ricorda con una manifestazione per le vie della città. In ultimo è arrivata anche la risposta del figlio di Borsani, Carlo Borsani Jr, che ha trovato la raccolta firme una polemica stantia.