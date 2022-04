Raccolta firme per cancellare il nome della piazza dedicata al gerarca fascista

La Rete Anti-fascista dell'Alto Milanese ha organizzato per domenica 10 aprile 2022 una raccolta firme a Legnano per chiedere che non sia più dedicata una piazza a Carlo Borsani.

Il gruppo Antifascista dell'Alto Milanese ha proposto una sostituzione del nome di quella piazza.

Al posto di questo nome, viene chiesta la sostituzione con i nomi di Teresa Sarti e Gino Strada.

"Stiamo vivendo momenti duri della storia dell’Europa e del mondo intero, dove ancora una volta una guerra sta mettendo a dura prova la sopravvivenza dei popoli che, come sempre, è e sarà pagata dai poveri e dalla popolazione civile. Come ci ha insegnato Gino Strada: “Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia”. Teresa Sarti e Gino Strada sono sempre state in prima linea ad ogni guerra, non con le armi e gli elmetti, ma con i camici e il sentimento di fratellanza tra i popoli. La nostra costituzione e la storia di Legnano ci esorta a stare dalla loro parte e non dalla parte di chi ha rappresentato per tutta la sua vita, senza vergognarsene, l’ideologia fascista e la guerra. Noi ripudiamo ogni forma di revisionismo, l’Italia non ha mai fatto i conti con la propria storia ed è arrivato il momento di farli fino in fondo, la nostra costituzione parla chiaro “è vietata la ricostituzione del disciolto partito Fascista, sotto qualsiasi forma”, “Art. 11 L’Italia ripudia la guerra” però intanto si continua a commemorare “eroi di guerra” e fascisti".