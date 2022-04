Raccolta firme contro piazza Carlo Borsani: la risposte del comitato "Legnano non dimentica"

Lo scontro

Il gruppo "Legnano non dimentica" trova sbagliata la proposta del gruppo Antifascista.

Dopo la richiesta della "Rete Antifascista dell'Alto Milanese" di eliminare il nome di Carlo Borsani dalla piazza di Legnano, è arrivata la risposta del gruppo Legnano non dimentica.

La raccolta firme per cambiare nome alla piazza

Il comitato "Rete antifascista dell'Alto Milanese" ha organizzato per sabato 9 aprile una raccolta firme: obiettivo eliminare il nome di Carlo Borsano dall'omonima piazza di Legnano, perchè ha incarnato i valori e le idee del fascismo. Una proposta che non è piaciuta al comitato "Legnano non dimentica", che ha voluto rispondere con una lettera:

"Apprendiamo con stupore che la sedicente “Rete Antifascista dell’Alto Milanese” ha lanciato in pompa magna una raccolta firme per cancellare da Legnano l’intitolazione della piazza a Carlo Borsani, medaglia d’oro al valore militare, invalido di guerra e assassinato a guerra finita - ha affermato il comitato - L’annuncio è colmo di inesattezze e passaggi imbarazzanti ai quali, per rispetto della Storia, non possiamo non rispondere. Scrivere che piazza Carlo Borsani “incarna i valori e una storia di violenza, dittatura e razzismo” significa ignorare totalmente la vicenda umana - prima che politica - di Carlo Borsani. Ricordiamo infatti che Carlo Borsani, come direttore di un’importante e seguitissima rivista della Repubblica Sociale Italiana, più volte scrisse articoli per attenuare quel devastante clima da guerra civile che si respirava anche nella nostra Legnano dopo l’8 settembre. Uno di questi articoli si intitola proprio “Per incontrarci” e rappresenta un invito - purtroppo mai raccolto - a far tacere le armi in una guerra fratricida che tanto sangue ha sparso sulla nostra terra. Ricordiamo anche che Carlo Borsani in RSI si prodigò e riuscì ad ottenere per tutti gli invalidi del lavoro - lui che era stato reso cieco dallo scoppio di un mortaio mentre serviva l’Italia - una preziosa pensione, dimostrazione di altissimo impegno civile. Ricordiamo infine che Carlo Borsani, come testimoniato da più parti, si adoperò per salvare numerose vite di italiani innocenti, tra cui quella di Suor Enrichetta Alfieri, staffetta partigiana, e di tanti altri. Ricordiamo anche che proprio per questo suo impegno, a Carlo Borsani è dal 2005 dedicato un albero nel Giardino dei Giusti presso il quartiere milanese di San Siro.

"Manifestazioni sempre rispettando la legge"