“Personaggi dei fumetti in mostra” grazie al circolo di hobbistica

Da sabato 31 gennaio a sabato 28 febbraio il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza: “Personaggi dei fumetti” di Massimo Roberto Celentano.

Ingegnoso ed appassionato hobbista, Massimo offre ai visitatori della mostra una raccolta di opere realizzate grazie ad una delle sue numerose passioni, la pittura. Così per praticarla questa volta si è ispirato ai personaggi dei fumetti, quelli più famosi e le cui pubblicazioni raggiungono gli appassionati di tutte le età, dai grandi ai piccini.

La mostra si terrà nell’Atrio del Comune di San Giorgio S/L, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente fruibile nei giorni e negli orari di apertura del Comune al pubblico.

Per informazioni telefonare al 379.1514002