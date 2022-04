Parte a maggio la distribuzione dei sacchi per la differenziata

Gli orari e le date

La distribuzione sarà effettuata dal 2 maggio nei Comuni di Dairago e di Arconate.

Partirà il prossimo 3 maggio a Arconate e il 9 maggio a Dairago la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Distribuzione nel Comune di Dairago

Prenderà il via lunedì 9 maggio negli spazi della sede APAD (Associazione Pensionati Anziani Dairago), con ingresso da via Torino, di fronte al parcheggio del Municipio, la distribuzione annuale del kit di sacchi per la raccolta differenziata dell’umido e della plastica.

Per poter ritirare il kit (consistente in 100 sacchetti in mater-bi per i rifiuti organici e 50 sacchi semitrasparenti gialli per la raccolta della plastica), gli utenti intestatari della Tari dovranno esibire la propria tessera sanitaria o anche delegare un’altra persona al ritiro, fornendole la propria tessera o la fotocopia della stessa (fronte e retro), accompagnata dal modulo di delega che sarà lasciato nei prossimi giorni nella cassetta delle lettere, insieme all’avviso di distribuzione.

I giorni e gli orari della distribuzione

Ecco i giorni e gli orari in cui sarà effettuata la distribuzione:

- lunedì 9 e martedì 10 maggio: dalle 9:00 alle 12:30

- mercoledì 11 maggio: dalle 16:45 alle19:00

- giovedì 12 maggio: dalle 9:00 alle 12:30

- venerdì 13 maggio: dalle 16.45 alle 19:00

- sabato 14 maggio: 10:00 alle 16:00.

Oltre al kit di sacchi, i cittadini riceveranno anche il Calendario della raccolta 2022.

La distribuzione a Arconate

Cento sacchetti in mater-bi per la raccolta dei rifiuti organici, cinquanta sacchi gialli semitrasparenti per la plastica e cinquanta viola semitrasparenti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati : è la dotazione annuale che, a partire da lunedì 2 maggio, sarà consegnata a tutti i cittadini arconatesi in regola con il pagamento della Tari.

La distribuzione sarà effettuata negli spazi della Sala Esposizioni, situata in via Roma 42, al piano terra del palazzo comunale. Per poter ritirare il kit dei sacchi, gli utenti dovranno esibire la propria tessera sanitaria o anche delegare un’altra persona al ritiro, fornendole la propria tessera o la fotocopia della stessa (fronte e retro), accompagnata dal modulo di delega che sarà lasciato nella cassetta delle lettere, insieme all’avviso di distribuzione.

Ecco i giorni e gli orari per il ritiro:

Da lunedì 2 maggio a venerdì 6 maggio, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:30 e alle 14:30 alle 18:00. Sabato 7 maggio dalle 9:00 alle 13:30 e il sabato successivo, 14 maggio, dalle 10:00 alle 13:30. Al punto di distribuzione i cittadini potranno non solo ritirare i sacchi, ma anche sostituire i mastelli e i biobox (contenitori per l’umido) che hanno in dotazione, qualora risultassero danneggiati. Quelli vecchi vanno riconsegnati, privi di rifiuti e lavati.