Arconate piange Paolo Zanotti, vinto dalla malattia a 49 anni

Lutto

Convinto avisino e indimenticato allenatore di calcio dell'oratorio, era conosciutissimo in paese.

Arconate in lutto per la prematura scomparsa di Paolo Zanotti, spentosi a 49 anni.

Arconate in lutto per la scomparsa di Paolo Zanotti, avisino e indimenticato allenatore

Conosciutissimo in paese, anche per il suo impegno nel sociale, l'uomo è mancato oggi, martedì 19 aprile 2022. A ricordarlo con affetto e commozione è anche l'Amministrazione comunale: "Oggi, all’età di 49 anni, ci ha lasciato il 'nostro' Paolo Zanotti - si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Arconate - Lo piange non solo l’Amministrazione comunale, ma l’intera comunità, che in queste ore di dolore ne ricorda il grande altruismo, l’innata simpatia e l’ammirevole generosità. Convinto avisino, indimenticato allenatore delle squadre di calcio dell’oratorio, Paolo ha lasciato una grande testimonianza di dignità, perché non ha mai perso il sorriso, nemmeno negli anni più bui della sofferenza e della malattia. E noi, caro Paolo, ti vogliamo ricordare con questa foto, allegro e sereno, nonostante le prove a cui la vita ti ha sottoposto. L’Amministrazione partecipa commossa al dolore per la sua scomparsa e si stringe in un abbraccio caloroso attorno a tutta la famiglia di Paolo, in particolare all’assessore Angelo Zanotti. Ciao Paolo, fai buon viaggio".

L'ultimo saluto si terrà giovedì mattina partendo dalla chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio

Il funerale sarà celebrato giovedì 21 aprile alle 10, partendo dalla chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio dove sarà celebrata la Messa, per poi proseguire per il camposanto. Dalla famiglia l'invito a non inviare fiori, ma a devolvere eventuali offerte alla parrocchia di Arconate.