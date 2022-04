Capanno degli attrezzi in fiamme

DAIRAGO

E' successo nel pomeriggio, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e la Polizia locale

Capanno degli attrezzi a fuoco, è successo a Dairago.

Capanno degli attrezzi, scoppia l'incendio

L'incendio si è sviluppato in un capanno per gli attrezzi. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, a Dairago. Intorno alle 16.30 del fumo ha iniziato a notarsi nella zona ed è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono giunti in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme a quelli permanenti di Legnano. Loro ad aver spento le fiamme e ad aver messo in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità. L'incendio non ha causato feriti.