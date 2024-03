Parchi, sì all'accesso dei cani ma con guinzaglio e lontano dai giochi

Il Consiglio comunale di Bareggio ha dato l'ok all'ingresso dei cani nei parchi comunali cittadini ma solo se al guinzaglio e lontani dai giochi.

Sì all’accesso dei cani nei parchi. La settimana scorsa in Consiglio comunale, con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, sono state approvate alcune modifiche al Regolamento di Polizia Urbana: una di queste permette l'ingresso dei cani ai parchi pubblici, eccetto l'Arcadia vista la presenza di altri animali.

“Questo anche in accoglimento di una petizione lanciata da una nostra concittadina e sottoscritta da 600 persone – spiega il vicesindaco Roberto Lonati -. Ovviamente i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio, non potranno avvicinarsi alle aree con i giochi dei bambini e i padroni dovranno essere provvisti dei sacchetti per raccogliere i bisogni. Nei prossimi giorni provvederemo a far rimuovere i cartelli di divieto all’ingresso dei parchi. Intanto, abbiamo dato mandato alle nostre Forze dell'Ordine di effettuare i controlli del caso e di comminare le sanzioni ai trasgressori”.