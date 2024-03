Il Consiglio diocesano dell’Azione cattolica ambrosiana, riunito ieri sera, ha eletto i quattro vicepresidenti, i due responsabili dell’Azione cattolica dei ragazzi, l’amministratore e il segretario. Confermato presidente il legnanese Gianni Borsa.

Eletta la presidenza dell'Azione cattolica ambrosiana

Dopo che l’arcivescovo Mario Delpini aveva confermato, il 18 febbraio, presidente, Gianni Borsa, si completa l’intera Presidenza diocesana, che rimarrà in carica tre anni, e che risulta così formata.

Presidente diocesano

Gianni Borsa, 59 anni, giornalista, residente a Legnano. Sposato e padre di 4 figli.

Vicepresidenti responsabili del settore Adulti

Maria Malacrida, 52 anni, insegnante, residente a Sovico (Mb). Sposata e madre di 4 figli.

Tomaso Ajroldi, 58 anni, imprenditore, residente a Milano. Sposato e padre di 2 figli.

Vicepresidenti responsabili del settore Giovani

Giorgia Beretta, 24 anni, ricercatrice, vive a Bussero (Milano) ed è nubile.

Samuele Ricci, 21 anni, studente di Economia, vive a Cinisello, celibe.

Responsabili diocesani dell’Azione cattolica dei ragazzi

Giorgia Marsano, 20 anni, studentessa, vive a Milano, nubile.

Vito Lunardo, 56 anni, impiegato, vive a Saronno, è sposato e padre di tre figlie.

Amministratore

Silvia Lunardi, 64 anni, impiegata, residente a Bovisio Masciago (Mb), madre di quattro figli e nonna nipoti.

Segretario

Giancarlo Melzi, 66 anni, pensionato, residente a Cernusco sul Naviglio (Mi), sposato e padre di tre figli.

Della Presidenza diocesana, per nomina arcivescovile, fanno parte anche l’assistente generale e del settore Adulti, don Cristiano Passoni, e l’assistente del settore giovani e dell’Acr, don Fabio Riva.

Che cos'è l'Azione cattolica

L’Azione cattolica è un’associazione di laici cristiani impegnati a vivere la vita di ogni giorno alla luce dell’esperienza di fede. Propone iniziative e percorsi di formazione rivolti a tutte le fasce d’età, dai bambini e i ragazzi fino agli adulti e agli anziani, passando per i giovani e gli adolescenti. I laici di Azione cattolica si educano reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana. L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria laicale, mettendosi a servizio delle singole Chiese locali. Il suo servizio alla Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie, costruendo percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio Vaticano II ha chiesto a tutti i laici.