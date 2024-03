Croce rossa, il presidente nazionale nella nuova sede di Legnano: "Siate orgogliosi di quello che fate"

Il presidente nazionale della Croce rossa in visita alla nuova sede del comitato Cri di Legnano in via Ragazzi del ‘99.

Nel pomeriggio di sabato 2 marzo Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, è passato per una visita informale alla nuova sede del comitato di Legnano, esprimendo la propria ammirazione e approvazione sia per le infrastrutture che per l’operato dei volontari locali.

Dopo aver inaugurato la nuova sede della Cri a Busto Arsizio in mattinata, Valastro ci teneva a far visita anche al distaccamento di Legnano, presieduto da Luca Roveda, alla cui inaugurazione nell’ottobre scorso non aveva potuto partecipare.

Velastro: "Voi siete le braccia, le gambe e la testa della nostra organizzazione"

Queste le sue parole ai volontari legnanesi:

"Ci tenevo particolarmente a far visita al comitato di Legnano, per via della sua lunga storia. Voi siete le braccia, le gambe e la testa della nostra organizzazione. È grazie ai comitati locali che tutti, dai bambini ai più anziani, sanno che cos’è la Croce rossa e che cosa fa. Siate orgogliosi del vostro lavoro, perché quando siete qui state aiutando qualcuno, in maniera diretta o indiretta. Siate consapevoli del mosaico di cui fate parte".

Ai ragazzi di GiovenTù: "Si può cambiare anche l'oggi, a partire dal quotidiano"

La visita del presidente Valastro coincideva anche con la partenza del percorso GiovenTù, una sorta di tirocinio per i nuovi volontari under 32. Esso consiste non in un corso nozionistico ma in un percorso di crescita personale, attraverso il quale il volontario impara a mettere le proprie competenze a servizio della comunità in cui risiede.

L’opera della Croce rossa è infatti anche un’opera sociale. Attraverso il Cas (Centro di accoglienza straordinaria), per esempio, essa si occupa dell’accoglienza di migranti provenienti dalle realtà più diverse, ma anche della raccolta di viveri per le persone in difficoltà, così come della sensibilizzazione sul tema ambientale e in particolare delle calamità naturali.

Valastro ha anche incontrato i nuovi volontari che si preparano ad entrare a far parte attivamente della Cri:

"È importante puntare sui giovani. Tanti dicono che i giovani sono il nostro futuro, ma in realtà sono anche il nostro presente. Si può cambiare anche l’oggi, a partire dalle piccole cose della quotidianità".