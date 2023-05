La città di Magenta si prepara ad una vera e propria rivoluzione per i parcheggi del centro cittadino. Questa la manovra a cui l’assessore e vicesindaco Enzo Tenti lavora da tempo e che potrà diventare realtà nei prossimi mesi.

Parcheggi gratuiti al multipiano? La Giunta ci pensa

Il punto di partenza è quello del parcheggio multipiano di via De Gasperi che potrà diventare gratuito, come lo era ai tempi della sua prima apertura. Dall’altra parte i parcheggi delle vie più centrali che ora non sono a pagamento ma a disco orario lo diventeranno.

L'idea di fondo

L’idea, se troverà concretizzazione, è quella di far confluire il traffico cittadino in un unico hub o quantomeno in un luogo più grande e dove è possibile lasciare l’auto per più tempo evitando anche intasamenti di auto nelle vie intorno a piazza liberazione e al parco di casa Giacobbe. A quel punto, vista la maggior possibilità di parcheggiare gratuitamente al multipiano di Piazza De Gasperi, le sanzioni e la tolleranza verso i trasgressori diminuiranno ulteriormente, più di quanto non ci si sia accorti che lo siano negli ultimi mesi.

La gratuità quanto meno la rivalutazione di come far funzionare il parcheggio di via De Gasperi era anche nel programma elettorale del sindaco Luca Del Gobbo, alle prese come tutti con la constatazione che nei primi anni duemila la gratuità del parcheggio implicava che il Silos fosse pieno già alle 8 del mattino e lo rimanesse per tutta la giornata, ma dall’altra parte i parcheggi a pagamento hanno avuto il risultato di lasciarlo sempre vuoto. Si pensava a una soluzione intermedia, con il pagamento solo per il piano terra. Ora si lavora sull’ipotesi di renderlo sempre e comunque gratuito.