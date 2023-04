Undici studenti in partenza per studiare all'estero

Sono undici gli studenti di Magenta e Legnano che si apprestano ad affrontare un viaggio studio all'estero grazie al progetto Intercultura.

Undici studenti all'estero per studiare

“The world is their oyster”: parafrasando una celebre frase di Shakespeare, il mondo

è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto il concorso di

Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in

uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi.

Come la bellissima perla che si forma all'interno dell’ostrica per fortificarsi, anche questi adolescenti hanno profuso molte energie per essere selezionati dai volontari di

Intercultura. Hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma.

È proprio quanto è successo a 11 studenti della zona di Legnano-Magenta, che stanno per iniziare una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la preparazione con i volontari della loro zona, per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero.

In giro per il mondo

Si tratta di ragazzi e ragazze in partenza per Canada, Francia, Irlanda, Argentina, Polonia, Thailandia, Cina e Stati Uniti per un anno, un semestre, un trimestre o un mese estivo. Due terzi di questi ragazzi partirà grazie a una borsa di studio offerta da Intercultura, anche grazie al sostegno di aziende, fondazioni ed enti, tra cui SGS Italia S.p.A., Esselunga, ARCA Fondi S.p.A. e Timac Agro Italia.

Gli 11 studenti saranno invitati il 6 Maggio a partecipare a un altro momento molto

emozionante che li vede coinvolti insieme alle proprie famiglie: con il patrocinio del

comune di Magenta presso Sala Consiliare, via Fornaroli 30, Magenta alle ore 18,

riceveranno la pergamena attestante la vincita del programma. A presenziare l'evento ci saranno: Daniele Petrone, presidente del centro locale, Lodovica Galbiati, responsabile dei programmi di invio e tutti gli altri volontari accompagnati dall’assessore Giampiero Chiodini. Saranno premiati anche altri studenti vincitori di un programma scolastico Intercultura provenienti da altre zone della Lombardia, precisamente da Varese e Saronno, con destinazioni in tutto il mondo.

Ad applaudirli e, perché no, dar loro anche qualche consiglio, ci saranno le 3 adolescenti straniere che stanno vivendo l’esperienza di scambio di Intercultura.

Le parole di Daniele Petrone