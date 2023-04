Incendio in una ditta di dolci, arrivano i pompieri

Incendio in una ditta di dolci di Bernate Ticino.

Ditta di dolci, scoppiano le fiamme

La causa sarebbe da ricercare nel quadro elettrico della cella, che ha subito un cortocircuito. Questo avrebbe portato all'incendio avvenuto la mattina di ieri, domenica 23 aprile 2023, in una ditta di dolciumi surgelati di via Caprotti a Bernate Ticino. Tutto è successo in pochi istanti, tanto il fumo che si è liberato nei vari ambienti dell'azienda. Come detto, gli occhi sono ora puntati sul quadro elettrico: quanto accaduto avrebbe provocato la formazione di materiale fuso che è poi caduto su un bancale, da qui l'innescarsi dell'incendio.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e quelli volontari di Inveruno oltre a quelli di Magenta che hanno impedito alle fiamme di propagarsi. Come detto, il fumo ha invaso praticamente tutto il capannone oltre al piano interrato dove si trova la cella e il piano terra. Non ci sono stati feriti nè intossicati.