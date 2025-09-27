Operazione anti-spaccio, i complimenti di Fabrizio Cecchetti a Polizia Locale e all’assessore

Il deputato lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, si è complimentato con la Polizia Locale e con l’assessore leghista Chiara Bonomi per l’operazione ad Abbiategrasso.
I complimenti dopo il blitz
Duro colpo allo spaccio ad Abbiategrasso. L’operazione della Polizia Locale ha portato all’arresto del “basista della Folletta” e al sequestro di 2,5 chili di droga e 12mila euro. Un blitz per cui si è congratulato il deputato Fabrizio Cecchetti (Lega), che ha espresso i suoi complimenti al corpo municipale e all’assessore alla Sicurezza (Lega) Chiara Bonomi.
Le dichiarazioni di Cecchetti
Cecchetti, deputato lombardo della Lega, segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, ha dichiarato:
“Un plauso agli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso e all’assessore alla Sicurezza della Lega, Chiara Bonomi, per la brillante operazione che ha portato al sequestro di oltre due chili e mezzo di droga e più di dodicimila euro in contanti. Un intervento che dimostra quanto sia fondamentale la presenza sul territorio e la collaborazione con i nuclei specializzati per contrastare lo spaccio e garantire sicurezza ai cittadini. La Lega sarà sempre al fianco di chi lavora in prima linea per difendere i nostri quartieri e proteggere i giovani dalle mani della criminalità”.