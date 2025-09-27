Operazione anti-spaccio, i complimenti di Fabrizio Cecchetti a Polizia Locale e all’assessore

Il deputato lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, si è complimentato con la Polizia Locale e con l’assessore leghista Chiara Bonomi per l’operazione ad Abbiategrasso.

I complimenti dopo il blitz

Duro colpo allo spaccio ad Abbiategrasso. L’operazione della Polizia Locale ha portato all’arresto del “basista della Folletta” e al sequestro di 2,5 chili di droga e 12mila euro. Un blitz per cui si è congratulato il deputato Fabrizio Cecchetti (Lega), che ha espresso i suoi complimenti al corpo municipale e all’assessore alla Sicurezza (Lega) Chiara Bonomi.

Le dichiarazioni di Cecchetti

Cecchetti, deputato lombardo della Lega, segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, ha dichiarato: